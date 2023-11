Die impak van supermassiewe swart gate: die onthulling van die verborge chemie van sterrestelsels

Nuwe waarnemings van die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) het lig gewerp op die diepgaande invloed van supermassiewe swart gate op die chemiese samestelling van sterrestelsels. Hierdie baanbrekende studie bied 'n dieper begrip van die ingewikkelde verhouding tussen swart gate en galaktiese evolusie.

Voorheen was dit goed vasgestel dat aktiewe supermassiewe swart gate beduidende veranderinge in hul gasheersterrestelsels kan veroorsaak deur interstellêre gas te versprei. Beperkings in meettegnieke, soos die kompakte grootte van swart gate, hul groot afstand vanaf die aarde, en die verduisterende effekte van galaktiese stof, het egter 'n omvattende ondersoek na die chemiese samestelling van die gas rondom hierdie swart gate belemmer.

In hierdie onlangse studie het 'n internasionale span navorsers die krag van ALMA ingespan om die sentrale streek van Messier 77, 'n sterrestelsel wat 51.4 miljoen ligjare weg in die sterrebeeld Cetus geleë is, waar te neem. Met ALMA se uitsonderlike ruimtelike resolusie en 'n nuwe masjienleer-ontledingstegniek, het die span die verspreiding van 23 molekules binne die sterrestelsel suksesvol gekarteer.

Die resultate van hierdie opname verskaf die eerste onbevooroordeelde uitbeelding van die verspreiding van alle bespeurde molekules. Merkwaardig genoeg, die waarnemings onthul dat molekules soos koolstofmonoksied (CO), wat algemeen in sterrestelsels voorkom, blykbaar langs die pad van die bipolêre strale wat vanaf die swart gat strek, afbreek. Omgekeerd neem die konsentrasies van verskillende molekules, soos 'n isomeer van waterstofsianied (HCN) en die sianiedradikaal (CN), toe.

Hierdie bevindinge dien as direkte bewyse dat supermassiewe swart gate nie net die algehele struktuur van hul gasheersterrestelsels vorm nie, maar ook hul chemiese samestelling ingrypend beïnvloed. Om hierdie chemiese prosesse te verstaan ​​is noodsaaklik om die volle omvang van galaktiese evolusie te ontrafel.

Bron: The Astrophysical Journal (DOI: 10.3847/1538-4357/ace4c7)

FAQ

V: Wat is ALMA?

A: Die Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) is 'n grondgebaseerde fasiliteit wat presiese waarnemings in die millimeter/submillimeter-regime moontlik maak. Dit bestaan ​​uit 66 hoë-presisie-antennas wat oor groot afstande versprei is en is 'n samewerking tussen Europa, die Verenigde State, Japan en Chili.

V: Hoe beïnvloed supermassiewe swart gate sterrestelsels?

A: Supermassiewe swart gate het 'n beduidende impak op sterrestelsels deur interstellêre gas te verhit en te versprei. Hierdie proses kan die chemiese samestelling van sterrestelsels verander en hul algehele struktuur vorm.

V: Wat was die belangrikste bevindinge van die ALMA-waarnemings?

A: Die ALMA-waarnemings het aan die lig gebring dat langs die bipolêre strale wat uit die supermassiewe swart gat voortspruit, blykbaar algemene molekules soos koolstofmonoksied (CO) afbreek. Terselfdertyd het kenmerkende molekules soos 'n isomeer van waterstofsianied (HCN) en die sianiedradikaal (CN) in konsentrasie toegeneem.

V: Waarom is dit belangrik om die chemiese samestelling van sterrestelsels te verstaan?

A: Die bestudering van die chemiese samestelling van sterrestelsels verskaf deurslaggewende insigte in die onderliggende prosesse wat galaktiese evolusie aandryf. Dit help wetenskaplikes om te ontdek hoe supermassiewe swart gate die eienskappe van hul gasheersterrestelsels beïnvloed en vorm.