Jeugkroon-van-doring Seesterre kan hittegolwe weerstaan, wat 'n groter bedreiging vir koraalriwwe inhou

Onlangse navorsing wat deur mariene bioloë van die Universiteit van Sydney gedoen is, het lig gewerp op die veerkragtigheid van jong doringkroon seesterre teen hittegolwe, wat kommer wek oor die moontlike verergering van koraalrifskade wat deur klimaatsverandering veroorsaak word. Kroon-van-doring seesterre is inheems aan die Great Barrier Reef en is bekend as een van die belangrikste roofdiere van koraal. Die skade wat hulle aanrig, is slegs tweede na siklone en bleikgebeurtenisse in terme van koraalsterftes.

Die studie, gelei deur professor Maria Byrne en gepubliseer in die joernaal Global Change Biology, het aan die lig gebring dat jong doringkroon seesterre in staat is om hoë hittevlakke te verdra wat dodelik is vir koraal. Hierdie veerkragtigheid stel hulle in staat om hittegolwe te oorleef en hul lewensiklus voort te sit as vleisetende roofdiere wat op nuut hergroeiende koraal voed.

Die bevindinge dui daarop dat selfs al daal die volwasse doringkroon seesterpopulasie as gevolg van klimaatsverandering-gedrewe seeverwarming, die plantetende jong seesterre geduldig kan wag vir die regte toestande om tot koraalvretende roofdiere te groei. Dit kan lei tot 'n herlewing van die roofdierbevolking en verdere skade aan koraalriwwe.

Klimaatsverandering veroorsaak reeds koraalbleiking en dood wanneer watertemperature met 1-3 grade Celsius styg. Die studie het bevind dat jong doringkroon seesterre drie keer die hitte-intensiteit kan verdra wat koraalbleiking veroorsaak. Hierdie vermoë, tesame met hul voorkeur vir rommelhabitatte wat deur koraalbleiking en mortaliteit gegenereer word, laat hul getalle mettertyd geleidelik opbou.

Die navorsers het ook faktore geïdentifiseer wat bydra tot die oorlewing van jong doringkroon seesterre in warm toestande. Hul klein grootte verminder hul fisiologiese vereistes, en hul vermoë om op 'n verskeidenheid voedselbronne te voed, insluitend koraalalge, verhoog hul veerkragtigheid.

Volgens die studie se mede-outeur, Matt Clements, beklemtoon die bevindinge die potensiële rol van koraalsterftes wat deur bleiking veroorsaak word om by te dra tot die uitbreek van doringkroon seesterre. Die verlies aan natuurlike roofdiere en die ophoping van voedingstowwe in die water speel ook 'n rol om die impak van klimaatsverandering op koraalriwwe te vererger.

Verdere navorsing is nodig om die implikasies van hierdie bevindinge vir mariene ekosisteme en die bewaring van koraalriwwe te verstaan.

Verwysing:

"Jonge wagstadium doringkroon-seesterre is veerkragtig in hittegolftoestande wat korale bleik en doodmaak" deur Maria Byrne, http://dx.doi.org/10.1111/gcb.15912