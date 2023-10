'n Somber toekoms vir koraalriwwe: groeikoerse sukkel om tred te hou met stygende seevlakke

’n Onlangse studie het kommer oor die toekoms van koraalriwwe laat ontstaan, wat daarop dui dat hul groeikoerse nie in staat is om tred te hou met die vinnig stygende seevlakke nie. Die navorsing, wat 9,000 XNUMX jaar van koraalgroei ondersoek het, beklemtoon 'n beduidende afname in die tempo van koraalaanwas.

Die studie het gefokus op die ontleding van 22 boorkerne wat van die Belize-versperringsrif en -atrolle versamel is, wat 'n totaal van 215 meter groot is. Deur radio-isotoopdatering te gebruik, het die navorsers die ouderdom van die koraalfragmente beraam, wat hulle in staat gestel het om die groeitempo met verloop van tyd af te lei. Die bevindinge het aan die lig gebring dat koraalaanwaskoerse in Belize gedurende die Holoseen-tydperk afgeneem het.

Volgens professor Eberhard Gischler van Goethe Universiteit, hoewel die gemiddelde groeikoerse van rifmarges in Belize vergelykbaar is met ander streke in die westelike Atlantiese Oseaan, is dit effens laer as dié in die Indo-Stille Oseaan. Hierdie ongelykheid het beduidende implikasies vir tropiese eilandlande wat staatmaak op of beskerm word deur koraalriwwe, veral in die konteks van voortdurende besprekings oor klimaatsverandering.

Boonop ondersteun die studie die waarneming van 'n afname in lewende korale in die Karibiese Eilande. Baie riwwe in die streek word tans oorheers deur vlesige alge en algemene onkruidspesies in plaas van korale. Die navorsers het opgemerk dat ouer dele van die rif oorwegend stresverdraagsame, rifbouende korale bevat.

Die ontleding van die boorkerne het ook gapings op honderdjarige skaal in die fossielrekords van elkhoringkoraal, bekend as Acropora palmata, ontbloot. Hierdie gapings, wat ongeveer 2,000 4,000, 5,500 6,000 en tussen 4,000 XNUMX-XNUMX XNUMX jaar gelede voorkom, kan omgewingsverskuiwings aandui, soos hoër temperature, verhoogde stormaktiwiteit of veranderinge in voedingstofvoorsiening. Die XNUMX XNUMX jaar oue gaping val saam met 'n potensiële massa-sterfte-gebeurtenis wat weiding-eginoides in die streek beïnvloed.

Die studie het beduidende implikasies om die agteruitgang van koraal- en koraalriwwe te verstaan. Deur die omgewingstoestande wat gedurende die Holoseen geheers het, te rekonstrueer, kan navorsers bepaal of die huidige dalings ongekend is. Koraalriwwe word reeds bedreig weens verskeie faktore, insluitend aardverwarming, seeversuring, verswakking van waterkwaliteit en siektes. Die bevindinge van hierdie studie dui daarop dat hulle een van die eerste slagoffers van klimaatsverandering kan word aangesien hul groeikoerse sukkel om tred te hou met stygende seevlakke.

Bron: Wetenskaplike verslae