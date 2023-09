Koraalkoloniegrootte en -vorm bepaal mariene kompleksiteit en gesondheid

'n Onlangse studie wat deur nagraadse student Sofia Ferreira van die Universiteit van Hawaii by Hilo, in samewerking met mariene wetenskaplikes gedoen is, beklemtoon die belangrikheid van koraalkoloniegrootte en -vorm in die bepaling van die kompleksiteit en gesondheid van mariene ekosisteme. Die studie, gepubliseer in die joernaal Nature, het gefokus op die voorspelling van hoe koraalriwwe in Guam habitatkompleksiteit beïnvloed.

Korale is die natuur se argitekte en ontwerp uiteenlopende habitatte en toevlugsoorde vir mariene spesies. Ferreira se span het hoëtegnologie-onderwaterkameras en 3D-fotogrammetrietegnieke gebruik om 208 koraalrifterreine rondom Guam te karteer. Hulle het individueel meer as 12,000 XNUMX korale geassesseer en hul grootte en groeivorm vasgelê.

Die studie het bevind dat elke kurwe en hoek van 'n koraalkolonie 'n deurslaggewende rol speel om 'n wye verskeidenheid mariene spesies te onderhou. Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat koraalkoloniegrootte en -morfologie sterk voorspellers is van habitatkompleksiteit in Guam se riwwe en by koraalrifmoniteringsprogramme geïnkorporeer moet word.

Koraalriwwe staar toenemende bedreigings van beide plaaslike en globale stressors in die gesig. Om die innerlike werking van hierdie ekosisteme te verstaan, is noodsaaklik vir die behoud daarvan. Ferreira hoop dat hul bevindings hoop bied en insigte bied vir toekomstige navorsing oor die impak van wisselende rifhabitatte op rif-geassosieerde organismes onder klimaatsverandering.

Hierdie studie dra by tot ons begrip van die ingewikkelde verhouding tussen koraalkolonie-eienskappe en mariene ekosisteemkompleksiteit. Deur insig te kry in hoe koraalkolonies hul omliggende habitat vorm, kan navorsers doeltreffender bewaringstrategieë ontwikkel om hierdie noodsaaklike ekosisteme te beskerm.

Bronne:

– Sofia B. Ferreira et al, Voorspelling van habitatkompleksiteit met behulp van 'n eienskap-gebaseerde benadering op koraalriwwe in Guam, Wetenskaplike verslae (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

– Universiteit van Hawaiʻi in Hilo (bronartikel)