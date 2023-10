Vloeistoflekke van Russiese deel van ISS, Crew Safe

Vloeibare koelmiddel het uit die Russiese gedeelte van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gelek, maar die bemanningslede is nie in gevaar nie, volgens die Russiese ruimte-agentskap Roscosmos. Die lekkasie het plaasgevind in die Nauka-module se eksterne verkoelerkring, wat in 2012 by die stasie afgelewer is. Roscosmos het die publiek gerusgestel dat daar geen onmiddellike bedreiging vir die wentelende laboratorium is nie.

Verlede maand het twee Russiese ruimtevaarders en 'n Amerikaanse ruimtevaarder na die aarde teruggekeer nadat hulle 'n jaar op die ISS deurgebring het. Oorspronklik was die sending geskeduleer om slegs ses maande te duur. ’n Lek in die Sojoes-ruimtetuig het egter voorgekom, moontlik weens ’n klein meteorietimpak. Gevolglik is 'n nuwe vuurpyl sonder 'n bemanning gestuur om die Sojoes te vervang en die res van die sending uit te voer.

Tydens hul jaarlange verblyf het die Russiese en Amerikaanse bemanningslede saamgewerk te midde van toenemende spanning tussen hul onderskeie nasies. Die konflik in die Oekraïne het betrekkinge tussen Washington en Moskou gespanne, wat die samewerking op die ISS 'n noemenswaardige voorbeeld van samewerking maak.

Die koelmiddellek is 'n onverwagte gebeurtenis, maar Roscosmos het die publiek verseker dat die bemanning se veiligheid nie in gevaar is nie. Ondersoeke sal gedoen word om die oorsaak van die lekkasie te bepaal en om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom.

