Vooraanstaande Franse aansteeklike siekte-wetenskaplike, Didier Raoult, bekend vir sy voorspraak vir hidroksichlorokien as 'n moontlike behandeling vir COVID-19, het onlangs 'n terugslag in die gesig gestaar aangesien twee van sy referate teruggetrek is weens kommer oor etiek. Die terugtrekkings het plaasgevind nadat ander wetenskaplikes rooi vlae gelig het oor honderde publikasies wat spruit uit die navorsingsinstituut wat Raoult voorheen gelei het.

Die twee teruggetrekte referate, getiteld "Verhoogde dermredoks en uitputting van anaërobiese en metanogene prokariote in ernstige akute wanvoeding" en "Darmmikrobiotaverandering word gekenmerk deur 'n proteobakterie en fusobakteriebloei in Kwashiorkor en 'n Bacteroidetes Paucity," is in Scientific Paucity gepubliseer. in 2016 en 2019, onderskeidelik. Hierdie referate het ongeveer 160 aanhalings gekry, wat hul impak binne die wetenskaplike gemeenskap aandui.

Die herroepingskennisgewings, wat Maandag gepubliseer is, het die gebrek aan toepaslike etiese goedkeuring van 'n etiekkomitee in Niger of Senegal, waar die deelnemers aan die studies gebaseer was, uitgelig. Terwyl die kennisgewings verklaar het dat die skrywers nie relevante dokumentasie kon verskaf nie, het Raoult, wat nie met die terugtrekkings saamgestem het nie, stilgebly in reaksie op versoeke om kommentaar.

Die etiese bekommernisse rondom Raoult se werk is eers onder openbare aandag gebring deur waaksame PubPeer-gebruikers, insluitend ondersoeker Elisabeth Bik. Bik, wat voorheen soortgelyke bekommernisse met talle referate deur Raoult geïdentifiseer het, het teistering en regsbedreigings in die gesig gestaar as gevolg van haar pogings om lig te werp op moontlike etiese oortredings.

Die twee teruggetrekte referate was veral deel van 'n groter hoeveelheid navorsing van die Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) in Marseille, Frankryk, wat vermoedens geopper het weens die gebruik van dieselfde etiekgoedkeuringsnommer ondanks die ondersoek van verskillende onderwerpe, monsters en lande. Kritici het Wetenskaplike verslae en ander tydskrifte in die somer van 2022 op hul bekommernisse gewaarsku, maar geen reaksie ontvang nie.

Met inagneming van die erns van die bewerings, het die uitgewer PLOS nagenoeg 50 referate deur Raoult gemerk met uitdrukkings van kommer en 'n uitgebreide ondersoek na die etiekgoedkeuringsinligting begin. Finale gevolgtrekkings oor hierdie ondersoeke word egter nie vir ten minste nog 'n jaar verwag nie.

In 2021 het Raoult afgetree as die direkteur van IHU-MI na 'n inspeksie deur die Franse nasionale agentskap vir die veiligheid van medisyne en gesondheidsprodukte. Die inspeksie het beduidende tekortkominge en nie-nakoming van regulasies rakende navorsing waarby menslike proefpersone betrokke is, aan die lig gebring.

Terwyl kontroversies en terugtrekkings die geloofwaardigheid van wetenskaplike navorsing kan laat twyfel, beklemtoon dit ook die belangrikheid van robuuste etiese toesig en nakoming van gevestigde standaarde. Bewustheid van sulke gevalle moedig waaksaamheid binne die wetenskaplike gemeenskap aan en beklemtoon die noodsaaklikheid van voortdurende ondersoek om die hoogste etiese standaarde in navorsing te verseker.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat was die grootste kommer oor Didier Raoult se vraestelle?

A: Die grootste kommer was die gebrek aan toepaslike etiese goedkeuring vir die studies wat in Niger of Senegal uitgevoer is, waar die deelnemers gevestig was.

V: Wie het die kommer oor Raoult se vraestelle geopper?

A: Kommer oor Raoult se referate is onder openbare aandag gebring deur wakker PubPeer-gebruikers, veral ondersoeker Elisabeth Bik.

V: Watter stappe het die uitgewer PLOS gedoen met betrekking tot Raoult se referate?

A: PLOS het byna 50 van Raoult se vraestelle gemerk met uitdrukkings van kommer en 'n ondersoek na die etiese goedkeuringsinligting begin. Die ondersoek sal na verwagting minstens nog 'n jaar neem om te voltooi.

V: Waarom het Didier Raoult as die direkteur van IHU-MI afgetree?

A: Raoult het afgetree as die direkteur van IHU-MI na 'n inspeksie deur die Franse Nasionale Agentskap vir die Veiligheid van Medisyne en Gesondheidsprodukte, wat ernstige tekortkominge en nie-nakoming van regulasies wat navorsing met menslike proefpersone beheer, geïdentifiseer het.