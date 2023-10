Al vier RS-25-enjins geïnstalleer op NASA se Artemis 2 Core Stage

NASA se Artemis-program, wat daarop gemik is om ruimtevaarders terug te stuur na die Maan, het 'n belangrike mylpaal bereik met die installering van al vier RS-25-enjins op Core Stage-2 vir gebruik in die Artemis 2-sending. Die enjins is suksesvol op die aandrywing- en lugvaartstelsel aangebring, wat 'n groot stap vorentoe in die program was. Die kernstadium, wat op 212 voet staan, beskik oor twee groot vloeibare dryfmiddeltenks en die vier RS-25-enjins.

Die installasieproses het vroeg in September begin, met die finale enjin wat op 20 September geïnstalleer is. NASA het verklaar dat die beveiliging en uitrusting van al vier enjins op die verhoog 'n tydrowende proses is wat die bevestiging van verskeie komponente en die uitvoer van toetse en afhandelings behels om te verseker dat dit behoorlik is. optrede.

Alhoewel vordering met Core Stage-2 gemaak is, het 'n sweiskwessie by die Michoud Montagefasiliteit werk aan Core Stage-3 tydelik vertraag, wat noodsaaklik is vir die Artemis 3-missie. NASA is egter optimisties dat 'n oplossing gevind sal word. Kernstadium-2 sal na verwagting later vanjaar voltooi word, terwyl Kernstadium-3 geskeduleer is om teen laat 2024 of vroeg in 2025 voltooi te wees.

Benewens die enjininstallasies, het die opgeknapte RS-25-enjins hul eerste sertifiseringstoets ondergaan. Die enjins is vir 550 sekondes getoets, wat die vereiste tydsduur met 50 sekondes oorskry het. Hierdie toets is die eerste van 12 beplande toetse tot 2024, en dit het ten doel om die doeltreffendheid van nuwe enjinkomponente te bepaal.

Ten spyte van die vordering, het NASA se Artemis-program kritiek ondervind vir sy volhoubaarheid en hoë koste. Die volledig verbruikbare SLS Moon-vuurpyl, wat in die program gebruik word, is deur die inspekteur-generaal as onbekostigbaar beskou. NASA bly egter verbind tot die program en werk daaraan om die finansiële uitdagings aan te spreek.

