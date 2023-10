Santiaguito-vulkaan gaan voort om gas en as vry te stel

By

Die Nasionale Instituut vir Seismologie, Vulkanologie, Meteorologie en Hydrologie (INSIVUMEH) het konstante ontgassing en matige ontploffings by die Santiaguito-vulkaan aangemeld. Hierdie vulkaniese aktiwiteite het gelei tot die vorming van 'n gaskolom wat 500 meter bokant die vulkaan se koepel bereik. Daarbenewens is daar periodieke ontploffings wat sneeustortings veroorsaak en 'n gas- en askolom wat tot 'n hoogte van 3,300 XNUMX meter bo seespieël strek en na die weste versprei.

Die vulkaniese aktiwiteit het gelei tot die teenwoordigheid van fyn asdeeltjies en 'n mistige omgewing in die omgewing van die Santiaguito-vulkaan. Hierdie toestande kan moontlik die gesondheid en veiligheid van nabygeleë gemeenskappe beïnvloed.

Verder is daar 'n moontlikheid dat langafstand-piroklastiese vloei in verskillende rigtings voorkom. In reaksie op hierdie potensiële gevaar, beveel die Uitvoerende Sekretariaat van CONRED (Nasionale Koördinering vir Rampvermindering) aan dat inwoners wat naby die vulkaan woon die owerhede moet nader en hulself moet vergewis van die Reaksieplan vir die gebied.

Dit is van kardinale belang vir inwoners om ingelig te bly oor die voortdurende vulkaniese aktiwiteit en die nodige voorsorgmaatreëls te tref om hul veiligheid te verseker. Gereelde opdaterings en inligting rakende die aktiwiteite van die Fuego- en Pacaya-vulkane kan verkry word deur die daaglikse vulkanologiese bulletin wat deur INSIVUMEH gepubliseer word.

Bly waaksaam en volg die riglyne wat deur die owerhede verskaf word om die risiko's verbonde aan vulkaniese aktiwiteit te versag.

Definisies:

– Ontgassing: Die vrystelling van gasse, soos swaeldioksied en koolstofdioksied, uit 'n vulkaan se magma.

– Pyroklastiese vloei: 'n Vinnigbewegende mengsel van warm gas, as en vulkaniese puin wat tydens 'n uitbarsting teen die hange van 'n vulkaan afvloei.

Bronne:

– Daaglikse Vulkanologiese Bulletin uitgereik deur die Nasionale Instituut vir Seismologie, Vulkanologie, Meteorologie en Hydrologie (INSIVUMEH)

– Uitvoerende Sekretariaat van CONRED (Nasionale Koördinering vir Rampvermindering)