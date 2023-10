Konsekwente metabolisme kan duur wees vir varswaterinsekte in souter water

’n Onlangse studie wat deur North Carolina State University gedoen is, werp lig op hoekom sommige varswaterinsekte in souter water sukkel. Die navorsing dui daarop dat die gebrek aan metaboliese reaksies op verhoogde soutgehalte 'n bydraende faktor kan wees. Soutgehalte verwys na die konsentrasie soute in 'n akwatiese omgewing, verder as net natrium.

Varswaterhabitatte word souter as gevolg van verskeie faktore soos padsout, landbouafloop, ontginning van steenkool en aardgas, droogte en seevlakverhoging. Hierdie veranderinge in soutgehalte het 'n impak op die diversiteit van organismes, insluitend varswaterinsekte wat as aanwysers van ekosisteemgesondheid dien.

Waterdiere, insluitend insekte en skaaldiere, moet 'n balans van water en soute binne hul liggame handhaaf, 'n proses wat osmoregulering genoem word. Ideaal gesproke sou hierdie diere floreer in 'n omgewing waar eksterne soutgehaltevlakke ooreenstem met hul interne vlakke, wat die energie wat benodig word vir osmoregulering verminder.

Die studie het egter bevind dat hoër soutgehalte dikwels geassosieer word met verhoogde tempo van ioonopname in varswaterinsekte, wat lei tot ontwikkelingsagterstande of dood. Die navorsers het veronderstel dat varswaterinsekte soveel energie aan osmoregulering in souter omgewings bestee dat hulle sukkel om te groei of te floreer.

Om hierdie hipotese te toets, het die navorsers die metaboliese tempo van skaaldiere, insekte en slakke in verskeie souttoestande gemeet. Hulle het ontdek dat terwyl die metaboliese tempo van skaaldiere en slakke in verdunde omgewings toegeneem het, die metaboliese tempo van insekte konstant gebly het, ongeag die soutgehalte.

Daarbenewens het die span bevind dat kalsium die sleutelaandrywer was van verhoogde metabolisme by nie-insekte met laer soutgehalte, aangesien hierdie diere harder gewerk het om kalsiumione te vervoer. Insekte, aan die ander kant, het 'n hoër kalsiumioon vervoertempo in souter omgewings gehad, alhoewel hul metaboliese tempo nie toegeneem het nie. Dit dui daarop dat insekte 'n laer vraag na kalsium het en hulpbronne kan gebruik wat andersins vir groei en ontwikkeling gebruik sou word om oormatige ioonopname in souter omgewings teë te werk.

Die studie daag die idee uit dat varswaterinsekte floreer in omgewings naby hul interne soutgehalte. In plaas daarvan stel hul lae aanvraag na kalsium hulle in staat om te floreer in verwaterde omgewings waar insekte tipies oorheers. Omgekeerd blyk lae kalsium stresvol vir skaaldiere en slakke te wees.

Verdere navorsing sal ondersoek of hierdie fisiologiese verskille spruit uit die voorgeslag van die organismes of hul gebruik van kalsium in eksoskelette en skulpe.

Ten slotte beklemtoon die studie die potensiële koste van konsekwente metabolisme vir varswaterinsekte in souter water. Die bevindinge bied 'n beter begrip van hoe veranderinge in soutgehalte akwatiese ekosisteme beïnvloed en kan help om bewaringspogings in te lig.

Bron: North Carolina State University.

Bron: Jamie K. Cochran et al, Respirometry onthul groot afkomsgebaseerde verskille in die energie van osmoregulering by ongewerwelde waterdiere, Journal of Experimental Biology (2023). DOI: 10.1242/jeb.246376 [Geen URL verskaf nie]