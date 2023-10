Die Burgeroorlog in Bewussynsnavorsing: Beskuldigings van Pseudowetenskap

Opsomming: Meer as 100 bewussynsnavorsers het die geïntegreerde inligtingsteorie (IIT) van bewussyn daarvan beskuldig dat dit pseudowetenskap is. Die kritici voer aan dat hierdie assosiasie met 'n pseudowetenskaplike teorie die geloofwaardigheid van bewussynswetenskap as geheel sal benadeel. Daar is egter ander wat glo dat ongesteunde aanklagte van pseudowetenskap daartoe sal lei dat die hele veld van bewussynswetenskap as pseudowetenskap beskou word. Die teorie self, IIT, is 'n omvattende teorie van bewussyn wat deur die neurowetenskaplike Giulio Tononi voorgestel is. Dit het ten doel om presiese wiskundige voorwaardes te verskaf om te bepaal wanneer 'n sisteem, soos die brein, bewus is. Die teorie is gebaseer op die wiskundige maatstaf van integrasie van inligting, gemerk as ϕ. Die ondertekenaars van die brief bevraagteken die eksperimentele ondersteuning vir die teorie se gewaagde implikasies. 'n Teenstrydige samewerking tussen IIT en die globale werkruimteteorie het gelei tot gemengde eksperimentele resultate, wat effens na IIT leun. Daar moet egter op gelet word dat IIT nie net op wetenskaplike eksperimentering gebaseer is nie, maar ook filosofiese refleksie behels. Die teorie begin met vyf aksiomas afgelei van bewuste ervaring en vertaal dit in postulate oor die eienskappe wat nodig is vir 'n fisiese sisteem om bewussyn te beliggaam. Kritici van IIT kan gemotiveer word deur 'n begeerte om wetenskap van filosofie te onderskei, asook om bewussynswetenskap as 'n wettige wetenskaplike veld te vestig. Bewussyn self is egter nie 'n publiek waarneembare verskynsel nie, en die studie daarvan gaan verder as tradisionele wetenskaplike metodes.

