Is die Geïntegreerde Inligtingsteorie van Bewussyn Pseudowetenskap?

Burgeroorlog het in die veld van bewussynsnavorsing uitgebreek, aangesien meer as 100 bewussynsnavorsers 'n brief onderteken het waarin hulle die geïntegreerde inligtingsteorie (IIT) as pseudowetenskap kritiseer. Die teorie, voorgestel deur die neurowetenskaplike Giulio Tononi, het ten doel om wiskundig presiese voorwaardes te verskaf om te bepaal of 'n sisteem bewus is of nie. Dit dui daarop dat bewussyn ontstaan ​​wanneer daar meer geïntegreerde inligting (phi) in 'n sisteem as geheel is as in sy dele.

Die briefondertekenaars is bekommerd dat die assosiasie van bewussynswetenskap met wat hulle as 'n pseudowetenskaplike teorie beskou, die geloofwaardigheid van die veld negatief sal beïnvloed. Aan die ander kant argumenteer opponente dat ongegronde beskuldigings van pseudowetenskap die hele wetenskap van bewussyn self kan diskrediteer. Terwyl aspekte van IIT getoets is, het die teorie as geheel nie eksperimentele ondersteuning vir die gewaagde en teen-intuïtiewe implikasies daarvan nie.

Een gebied van twis is die breë omvang van bewussyn wat IIT voorstel, wat grens aan "panpsigisme", die oortuiging dat bewussyn die fisiese heelal deurdring. Kritici voer aan dat die teorie se nie-wetenskaplike aksiomas en filosofiese refleksies bydra tot die waargenome pseudowetenskaplike aard daarvan. Hulle beklemtoon die noodsaaklikheid om die wetenskap van die filosofie van bewussyn te onderskei.

Dit is opmerklik dat bewussyn nie net tot wetenskaplike ondersoek beperk is nie. Anders as publieke waarneembare verskynsels, word bewussyn privaat ervaar en kan dit nie direk waargeneem of gerepliseer word nie. Daarom is dit 'n uitdaging om die korrektheid van enige teorie van bewussyn deur eksperimentering te bewys. Die direkte toegang wat ons tot ons eie bewussyn het, kan egter waardevolle insigte in die aard daarvan verskaf.

Alhoewel IIT sy gebreke in beide wetenskaplike en filosofiese aspekte het, is dit prysenswaardig om die noodsaaklikheid te erken om wetenskap en filosofie te kombineer in die studie van bewussyn. 'n Vennootskap tussen hierdie dissiplines kan meer lig werp op die ontwykende aard van bewussyn.

Bron: nvt