Burgeroorlog onder bewussynsnavorsers: Is geïntegreerde inligtingsteorie pseudowetenskap?

Die veld van bewussynsnavorsing is tans in 'n burgeroorlog gewikkel, met navorsers wat verdeeld is oor die geldigheid van die geïntegreerde inligtingsteorie (IIT). Meer as 100 bewussynsnavorsers het onlangs 'n brief onderteken waarin hulle beskuldig word dat IIT pseudowetenskap is. Ander figure in die veld het egter gereageer deur die brief as swak beredeneerd en disproporsioneel te kritiseer. Albei kante is bekommerd oor die geloofwaardigheid en langtermyngesondheid van bewussynswetenskap.

IIT, voorgestel deur die neurowetenskaplike Giulio Tononi, is 'n ambisieuse teorie wat daarop gemik is om wiskundig presiese voorwaardes te verskaf om te bepaal wanneer 'n sisteem, soos 'n brein, bewus is. Die teorie wentel om 'n wiskundige maatstaf genaamd ϕ, wat die integrasie van inligting binne 'n sisteem verteenwoordig. Volgens IIT word 'n sisteem bewus wanneer daar meer ϕ in die sisteem as 'n geheel is as in enige van sy dele.

Kritici van IIT voer aan dat hoewel sekere aspekte van die teorie dalk getoets is, daar min eksperimentele ondersteuning is vir die gewaagde en teen-intuïtiewe implikasies daarvan. Teenstanders van die brief beweer egter dat hierdie gebrek aan eksperimentele ondersteuning waar is van alle huidige teorieë oor bewussyn en die uitdagings met huidige neurobeeldingstegnieke weerspieël.

Opmerklik, 'n "teenstandige samewerking" tussen IIT en 'n ander gewilde teorie van bewussyn, die globale werkruimteteorie, het ook onlangs plaasgevind. Hierdie samewerking het behels om eksperimente saam te ontwerp en vooraf ooreen te kom oor watter resultate elke teorie sou bevoordeel. Die eerste ronde van eksperimentele resultate het gemengde uitkomste opgelewer, met sommige wat dele van IIT bevestig en ander wat aspekte van globale werkruimteteorie ondersteun.

Een faktor wat die debat kan beïnvloed, is dat IIT nie net op wetenskaplike eksperimentering staatmaak nie, maar ook filosofiese refleksie insluit. Dit begin met vyf aksiomas, wat voorstanders beweer kan bekend wees deur aandag aan ons eie bewuste ervaring. Hierdie aksiomas word dan in vyf ooreenstemmende postulate vertaal, wat die eienskappe uiteensit wat nodig is vir 'n sisteem om bewussyn te beliggaam.

Die kwessie wat ter sprake is gaan verder as die gebied van wetenskap, aangesien bewussyn nie iets is wat in die openbaar waarneembaar is nie. Dit is privaat bekend deur ons eie subjektiewe ervaring. Alhoewel dit dit moeilik maak om eksperimenteel te demonstreer watter teorie van bewussyn korrek is, beteken dit ook dat ons direkte toegang tot die verskynsel self het. Daarom is 'n vennootskap tussen wetenskap en filosofie nodig om bewussyn ten volle te verstaan ​​en te benader.

Dit is belangrik om daarop te let dat hoewel IIT sy gebreke het, beide wetenskaplik en filosofies, is dit baanbrekerswerk in die aanvaarding van die beperkings van wetenskaplike eksperimentering en die inkorporering van filosofiese insigte. Slegs deur samewerking en 'n holistiese benadering kan ons hoop om ons begrip van bewussyn te bevorder.

