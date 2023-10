Nuwe navorsing bevestig antieke menslike voetspore in New Mexico dateer 21,500 XNUMX jaar terug

’n Nuwe studie het verdere bewyse verskaf om te bevestig dat menslike voetspore in die woestyn van New Mexico minstens 21,500 XNUMX jaar oud is. Hierdie bevinding daag vorige aannames uit oor die tydsberekening van menslike teenwoordigheid in Noord-Amerika tydens die Laaste Glacial Maximum. Die span wetenskaplikes, gelei deur geoloë Jeff Pigati en Kathleen Springer van die US Geological Survey (USGS), het streng dateringstegnieke uitgevoer om die omstrede aanvanklike resultate te bekragtig.

Die oorspronklike datering was gebaseer op radiokoolstofdatering van spiraalslootgrassade, wat gevind is ingebed in die gefossileerde voetspore. Radiokoolstofdatering maak staat op die verval van C-14, 'n radioaktiewe vorm van koolstof, om die ouderdom van 'n monster te bepaal. Die afhanklikheid van die waterplant het egter kommer by die argeologiese gemeenskap laat ontstaan ​​weens die moontlikheid dat ouer opgeloste koolstof deur die plante geabsorbeer word.

Om hierdie bekommernisse aan te spreek, het die span konifeerstuifmeel van dieselfde geologiese laag as die slootgras versamel, sowel as kwartsmonsters van die voetspoorlae. Die konifeer stuifmeel, wat terrestrisch is en nie aan dieselfde koolstofreservoir-effekte onderhewig is nie, het konsekwente resultate opgelewer wat wissel van 22,600 23,400 tot 21,500 XNUMX jaar gelede. Die datering van die kwarts met behulp van opties gestimuleerde luminessensie het bevestig dat die voetspore ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede aan sonlig blootgestel is.

Die konvergensie van hierdie onafhanklike bewyse ondersteun sterk die gevolgtrekking dat mense wel tydens die Laaste Glacial Maximum in Noord-Amerika teenwoordig was. Hierdie bevinding het beduidende implikasies vir ons begrip van menslike migrasie en bewoning in 'n vinnig veranderende wêreld.

Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Science, werp nie net lig op die antieke menslike geskiedenis nie, maar demonstreer ook die doeltreffendheid van geteikende dating-metodologieë om skeptisisme te oorkom en ons kennis van die verlede te verfyn.

