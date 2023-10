Die Golfstroom is besig om te verswak en die implikasies is diep

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Woods Hole Oceanographic Institution en die Universiteit van Miami gedoen is, het bevestig dat die Golfstroom, ’n groot weerstelsel, inderdaad besig is om te verswak. Dit het beduidende gevolge vir klimaatspatrone wêreldwyd.

Die navorsers het vier dekades se data van die Florida Straat ontleed, insluitend metings van seewatervolume wat deur die streek vervoer word. Hulle het bevind dat Golfstroom-vervoer oor die afgelope 4 jaar met ongeveer 40 persent afgeneem het, wat die eerste "afdoende, ondubbelsinnige waarnemingsbewyse" van 'n verlangsaming verskaf het.

Terwyl die onderliggende redes vir hierdie verswakking nie spesifiek in die studie geïdentifiseer is nie, beweer die navorsers dat daar 'n 99 persent kans is dat dit nie 'n ewekansige gebeurtenis is nie. Hulle kon egter nie vasstel in watter mate dit met klimaatsverandering verband hou en of dit 'n natuurlike variasie is nie.

Die Golfstroom speel 'n deurslaggewende rol in die klimaatstelsel, aangesien dit van die Golf van Mexiko, om Florida, langs die ooskus van die VSA, en in die Atlantiese Oseaan vloei. Die warmer water wat dit dra, beïnvloed verskeie faktore soos temperature, neerslag, seevlak en orkaanaktiwiteit. Dit vervoer ook voedingstowwe, insluitend koolstof, oor die see.

Die studie het 'n komplekse Bayesiese model gebruik om data van satellietlesings, ondersese kabels en veldopnames te ontleed. Hierdie langtermyn-oseanwaarnemings is van kardinale belang in die identifisering van tendense wat etlike dekades of langer duur.

Alhoewel dit duidelik is dat die Golfstroom besig is om te verswak, en aardverwarming waarskynlik bydra tot hierdie verskynsel, is die spesifieke gevolge onseker. Die Golfstroom en sy gepaardgaande weerpatrone het 'n beduidende impak op die planeet se klimaat, wat uiterste weersomstandighede, gemiddelde temperature en reënval beïnvloed.

Dit is belangrik om ook te oorweeg hoe klimaatverskuiwings uiteindelik weerstelsels sal beïnvloed, wat moontlik verdere ontwrigting sal veroorsaak. Die navorsers hoop dat die data-ontledingstegnieke wat in hierdie studie gebruik word, op ander oseaniese streke toegepas kan word om bykomende seine vir klimaatsverandering op te spoor.

"Die Golfstroom is 'n belangrike slagaar van die see se sirkulasie, en daarom is die gevolge van sy verswakking wêreldwyd," sê oseanograaf Lisa Beal van die Universiteit van Miami.

Die studie se bevindinge is in Geophysical Research Letters gepubliseer.

