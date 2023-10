Nuwe ontdekkings bevestig antieke menslike voetspore in Noord-Amerika

Nuwe navorsing het vorige bevindings ondersteun dat antieke menslike voetspore wat by White Sands Nasionale Park in New Mexico bewaar is, tussen 21,000 23,000 en XNUMX XNUMX jaar oud is. Hierdie ontdekking verleng die tydlyn vir die vroegste menslike aankomste na Noord-Amerika tydens die Laaste Glacial Maximum. Die voetspore verskaf bewyse van menslike teenwoordigheid langs Noord-Amerikaanse megafauna spesies vir duisende jare voor hul uitsterwing.

Vir baie jare is geglo dat mense ongeveer 13,000 1920 jaar gelede in die Amerikas aangekom het. Die ontdekkings van geriffelde projektielpunte by Folsom- en Clovis-terreine in New Mexico in die laat 10,900's het hierdie oortuiging uitgedaag en menslike aankoms teruggestoot na ongeveer 13,000 20 tot 16,000 XNUMX jaar gelede. Daaropvolgende ontdekkings deur die XNUMXste eeu het die tydlyn selfs verder uitgebrei, wat bevestig dat mense ten minste XNUMX XNUMX jaar gelede na Noord-Amerika gemigreer het.

Onlangse ontdekkings het egter selfs vroeër aankomstye aangedui, wat kontroversie in die argeologiese gemeenskap ontketen het. Die datering van die fossielvoetspore by White Sands in 2021 dui op 'n menslike teenwoordigheid in Noord-Amerika tot 10,000 XNUMX jaar vroeër as wat voorheen gedink is.

In die nuwe studie het twee onafhanklike navorsingsbenaderings die vroeëre bevindinge bevestig. Radiokoolstofdatering van sade wat binne die voetspore gevind is, het die oorspronklike ouderdomme verskaf, maar het kritiek in die gesig gestaar weens die potensiaal vir misleidende resultate van waterplante. Die nuwe studie het stuifmeel gebruik wat met konifere geassosieer word om radiokoolstofdatums te verkry, wat die moontlikheid van koolstofspykers uitskakel. Hierdie datums was statisties identies aan die saadouderdom, wat verdere bevestiging verskaf.

Boonop het opties gestimuleerde luminesensie-datering aan die lig gebring dat kwartsmonsters van die voetspore ongeveer 21,500 XNUMX jaar gelede laas aan sonlig blootgestel is, wat die tydlyn ondersteun wat deur radiokoolstofdatering bepaal is.

Die nuwe navorsing bevestig nie net die ouderdom van die antieke voetspore nie, maar werp ook lig op die harde Pleistoseen-omgewing waarin antieke Amerikaners gewoon het. Die stuifmeelmonsters weerspieël koue en nat gletsertoestande, in kontras met die woestynplantegroei wat vandag daar voorkom.

Hierdie bevindings dra by tot 'n groeiende hoeveelheid bewyse wat aantoon dat mense baie vroeër in Noord-Amerika aangekom het as wat voorheen geglo is. Hulle beklemtoon die belangrikheid van voortgesette navorsing en verkenning om die ware geskiedenis van menslike migrasie en nedersetting in die Amerikas te ontbloot.

