Toenemende deursigtigheid in FDA-geneesmiddelgoedkeurings: 'n Fokus op pasiëntveiligheid

Die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA) het onlangs kommer gekonfronteer oor die deursigtigheid en deeglikheid van sy medisyne-evalueringsprosesse, soos uitgelig in studies wat deur Oregon State University uitgevoer is. Hierdie studies het aan die lig gebring dat die FDA medisyne toenemend goedkeur op grond van enkele kliniese proewe, met minder openbare bekendmaking van hierdie proewe. Alhoewel die vinnige opsporing van lewensreddende behandelings van kardinale belang is, voer kenners aan dat groter deursigtigheid nodig is om pasiëntveiligheid en -welstand te verseker.

Farmaseutiese maatskappye word tans slegs vereis om die resultate van twee kliniese proewe vir baie middels te deel, wat vrae laat oor die keuringsproses en die uitkomste van die ander proewe. Die belangrikheid daarvan om alle voltooide proewe te vertoon, eerder as net 'n paar uitgesoekte, word deur die navorsers beklemtoon. Dit dui nie daarop dat kankermedisyne byvoorbeeld addisionele studies benodig nie, maar eerder dat die deel van volledige proefresultate 'n meer omvattende begrip van hul doeltreffendheid sal gee.

Om die behoefte aan vinniger toegang tot lewensreddende medisyne aan te spreek, is die 21st Century Cures Act in 2016 geïmplementeer. Terwyl hierdie wetgewing daarop gemik was om die goedkeuring van nuwe middels vir kritieke toestande soos kanker te bespoedig, het dit sommige standaarde in terme van die aantal verslap van ondersteunende studies vereis. Daarbenewens is die klem op ewekansige kliniese proewe verminder, wat die gebruik van surrogaatmerkers in plaas van kliniese uitkomste in spesifieke gevalle moontlik maak. Surrogaatmerkers word as plaasvervangers gebruik wanneer direkte kliniese uitkomste 'n aansienlike hoeveelheid tyd neem om te assesseer.

Die studies wat deur Oregon State University uitgevoer is, het FDA-goedkeurings vir nuwe middels ontleed in 2017 en 2022. Die navorsers het bevind dat 'n beduidende aantal middels goedgekeur is op grond van 'n enkele studie, met beperkte openbare bekendmaking van die proefresultate. Hierdie gebrek aan deursigtigheid wek kommer oor die toeganklikheid van inligting vir beide gesondheidswerkers en pasiënte.

Ten slotte, groter deursigtigheid is van kardinale belang in die FDA se medisyne-evalueringsprosesse om pasiëntveiligheid en -welstand te verseker. Die openbaarmaking van alle voltooide proewe sal 'n meer volledige begrip van 'n geneesmiddel se doeltreffendheid gee. Terwyl die 21st Century Cures Act daarop gemik was om die goedkeuring van lewensreddende middels te bespoedig, is dit belangrik om 'n balans tussen spoed en deursigtigheid te vind. Deur hierdie bekommernisse aan te spreek, kan die FDA sy betroubaarheid verbeter en gesondheidsorgwerkers en pasiënte voorsien van die inligting wat hulle nodig het om ingeligte besluite te neem.

FAQ

Waarom is deursigtigheid belangrik in dwelm-evaluasies?

Deursigtigheid is noodsaaklik in medisyne-evaluasies om pasiëntveiligheid en -welstand te verseker. Dit stel gesondheidsorgwerkers en pasiënte in staat om toegang te hê tot volledige inligting oor 'n geneesmiddel se doeltreffendheid en potensiële risiko's.

Wat is die 21st Century Cures Act?

Die 21st Century Cures Act is 'n wetgewing wat in 2016 geïmplementeer is met die doel om die goedkeuring van nuwe middels vir kritieke toestande te versnel. Dit het sekere standaarde verslap om toegang tot lewensreddende medisyne te bespoedig.

Wat is surrogaatmerkers?

Surrogaatmerkers word gebruik as plaasvervangers vir direkte kliniese uitkomste wanneer die assessering van daardie uitkomste 'n aansienlike hoeveelheid tyd neem. Hulle moet verband hou met die kliniese uitkomste en 'n aanduiding gee van 'n geneesmiddel se doeltreffendheid.

Hoe kan groter deursigtigheid in dwelm-evaluasies verkry word?

Groter deursigtigheid in medisyne-evaluasies kan bereik word deur te vereis dat farmaseutiese maatskappye die resultate van alle voltooide proewe bekend maak, eerder as net 'n paar uitgesoekte. Dit sal 'n meer omvattende begrip van 'n geneesmiddel se doeltreffendheid en veiligheidsprofiel verskaf.