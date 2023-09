Nuwe studie wys Trigonelline in koffie kan geheue en leer verbeter

By

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Tsukuba gedoen is, het aan die lig gebring dat Trigonelline (TG), ’n verbinding wat in koffie, fenegrieksaad en radyse voorkom, geheue en ruimtelike leer by muise kan verbeter. Die studie het 'n geïntegreerde benadering gebruik, wat kognitiewe en molekulêre biologie perspektiewe kombineer om die uitwerking van TG op ouderdomverwante kognitiewe agteruitgang te ondersoek.

Die navorsers het TG oraal toegedien aan verouderingsversnelde muise wat geneig is tot 8 (SAMP8) muise vir 'n duur van 30 dae. Die muise is toe aan die Morris-waterdoolhoftoets onderwerp om hul ruimtelike leer- en geheueprestasie te assesseer. Die resultate het 'n beduidende verbetering in die prestasie van die TG-behandelde muise getoon in vergelyking met die kontrolegroep.

Om die onderliggende molekulêre meganismes te verstaan, het die navorsers 'n hele-genoom transkriptomiese analise van die hippokampus uitgevoer. Hulle het ontdek dat TG seinpaaie gemoduleer het wat verband hou met senuweestelselontwikkeling, mitochondriale funksie, ATP-sintese, inflammasie, outofagie en neurotransmittervrystelling.

Verder het die studie aan die lig gebring dat TG neuro-inflammasie kon onderdruk deur die aktivering van die transkripsiefaktor NF-KB deur die seinfaktor Traf6 te inhibeer. Dit dui daarop dat TG die potensiaal het om ouderdomsverwante kognitiewe agteruitgang te voorkom en te verlig deur ruimtelike leer en geheue te verbeter.

Die soeke na natuurlike verbindings wat kognitiewe funksie by verouderende individue kan verbeter, het die afgelope paar jaar aansienlike aandag gekry. Hierdie studie dra by tot hierdie navorsingsprioriteit deur die potensiaal van TG te beklemtoon as 'n funksionele verbinding wat ouderdomverwante kognitiewe agteruitgang kan verbeter.

Ten slotte, die bevindinge van hierdie studie demonstreer die positiewe effekte van Trigonelline in die verbetering van geheue en ruimtelike leer. Verdere navorsing is geregverdig om die volle potensiaal van TG as 'n terapeutiese middel vir ouderdomsverwante kognitiewe agteruitgang te verken.

Bron: GeroScience – “Transcriptomics en biochemiese bewyse van trigonelline verbeterde leer- en geheueafname in die senescence-versnelde muis geneig 8 (SAMP8) model deur pro-inflammatoriese sitokiene te onderdruk en neurotransmitter vrystelling te verhoog.”