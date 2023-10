Nuwe CRISPR-gebaseerde geenredigeringsinstrument hou belofte in vir die behandeling van genetiese afwykings

Navorsers van die Universiteit van Tokio het 'n nuwe geen-redigeringsinstrument ontwikkel wat moontlik 'n rewolusie kan veroorsaak in behandelings vir genetiese afwykings. Die instrument is 'n aangepaste weergawe van die AsCas12f-ensiem, wat slegs 'n derde van die grootte van die algemeen gebruikte Cas9-ensiem is. Hierdie kleiner grootte maak voorsiening vir meer doeltreffende aflewering van die ensiem in selle, wat moontlik die doeltreffendheid van geenterapie verbeter.

Om die redigeringsvermoë van die AsCas12f-ensiem te verbeter, het die navorsingspan mutasies geskep en aktiwiteitsverbeterde variante van die ensiem ontwerp. Hierdie variante het 10 keer meer redigeringsvermoë getoon as die oorspronklike ensiem. Die gemanipuleerde AsCas12f is in muise getoets en toon belofte vir die ontwikkeling van meer effektiewe behandelings vir pasiënte met genetiese afwykings.

Die navorsers het hul bevindinge in die joernaal Cell gepubliseer, waar hulle tot die gevolgtrekking gekom het dat die gemanipuleerde AsCas12f-variante kan dien as 'n minimale genoom-redigeringsplatform vir in vivo geenterapie. Die kompakte grootte van die AsCas12f-ensiem maak dit 'n aantreklike kandidaat vir aflewering via adeno-geassosieerde virusse (AAV's), wat algemeen gebruik word as draers vir genetiese materiaal in geenterapie. Die kleiner grootte maak voorsiening vir meer doeltreffende verpakking van die ensiem in AAV vektore.

Die span het 'n kombinasie van strukturele analise en diep mutasie-skanderingsmetodes gebruik om mutasies te identifiseer wat die doeltreffendheid van die ensiem in menslike selle sal verbeter. Hulle het toe kriogene elektronmikroskopie gebruik om die struktuur van AsCas12f te ontleed en die nuwe weergawe van die ensiem met verbeterde redigeringsvermoë te ontwerp.

Die navorsers het ook kennis geneem van die moontlikheid om rekenaarmodellering of masjienleer in toekomstige studies te gebruik om selfs beter kombinasies van mutasies vir verdere verbeterings te identifiseer. Hulle glo dat hierdie benadering op ander Cas-ensieme toegepas kan word, wat moontlik lei tot die ontwikkeling van genoomredigeer-ensieme wat 'n wye reeks gene kan teiken.

In die algemeen het hierdie nuwe CRISPR-gebaseerde geenredigeringsinstrument die potensiaal om die veld van geenterapie aansienlik te bevorder en behandelingsopsies vir pasiënte met genetiese afwykings te verbeter.

