Menslike selle volg 'n patroon van grootte en telling

In 'n onlangse studie gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het navorsers van McGill Universiteit 'n fassinerende patroon in menslike selle ontdek wat blykbaar 'n konsekwente wiskundige simmetrie oor die hele organisme volg. Die studie toon 'n omgekeerde verband tussen selgrootte en telling, wat 'n afweging tussen hierdie veranderlikes voorstel.

Selgrootte en -telling speel 'n deurslaggewende rol in die groei en funksie van die menslike liggaam. Maar tot nou toe het geen omvattende studie die verband tussen hierdie faktore oor die hele menslike organisme ondersoek nie. Om hierdie gaping te vul, het die navorsingspan data van meer as 1,500 XNUMX gepubliseerde bronne saamgestel om 'n gedetailleerde datastel van selgrootte te skep en oor hoofseltipes heen te tel.

Die bevindinge van die studie toon dat soos selgrootte toeneem, die seltelling afneem, en omgekeerd. Dit beteken dat selle binne 'n gegewe grootteklas ewe veel bydra tot die liggaam se totale sellulêre biomassa. Die verhouding tussen selgrootte en telling geld oor verskeie seltipes en grootteklasse, wat 'n konsekwente patroon van homeostase aandui.

Die navorsers skat dat 'n man ongeveer 36 triljoen selle in hul liggaam het, terwyl wyfies ongeveer 28 triljoen selle het, en 'n tienjarige kind het ongeveer 17 triljoen selle. Die verspreiding van selbiomassa word oorheers deur spier- en vetselle, terwyl rooibloedselle, bloedplaatjies en witbloedselle 'n beduidende invloed op seltellings het.

Interessant genoeg handhaaf elke seltipe 'n kenmerkende groottereeks wat deur 'n individu se ontwikkeling uniform bly. Hierdie patroon is konsekwent oor soogdierspesies, wat 'n fundamentele beginsel van selbiologie voorstel.

Oor die algemeen werp hierdie navorsing lig op die ingewikkelde verhouding tussen selgrootte en telling in die menslike liggaam. Die bevindinge verskaf waardevolle insigte in die ontwikkeling en funksionering van selle, wat nuwe weë oopmaak vir verdere verkenning in die veld van biologie.

Bronne:

– Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe (2023)

– Departement van Aard- en Planetêre Wetenskappe, McGill Universiteit, Kanada.