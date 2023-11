Ondersoek alternatiewe behandelingsopsies vir ACL-trane

ACL-trane is 'n algemene en aftakelende kniebesering wat beide professionele en amateur-atlete aansienlik kan beïnvloed. Tradisioneel is daar geglo dat 'n geskeurde ACL chirurgiese ingryping vereis, aangesien dit 'n beperkte vermoë het om op sy eie te genees. Onlangse navorsing het egter lig gewerp op die potensiële doeltreffendheid van nie-chirurgiese behandelings, soos fisiese terapie, wat kontroversie laat ontstaan ​​onder chirurge wat gereeld ACL-rekonstruksies uitvoer.

Die baanbrekende studie, wat in Junie in die British Journal of Sports Medicine gepubliseer is, het 80 deelnemers met ACL-trane betrek. Die navorsers het bevind dat 90% van hierdie beserings tekens van genesing op 'n MRI getoon het nadat die deelnemers 'n nuwe versterkingsprotokol gevolg het. Daarbenewens het baie pasiënte verbeterde kniestabiliteit en funksie gerapporteer, en kon binne 'n jaar na hul sport terugkeer.

Die stutprotokol behels die dra van 'n stut wat die knieë vir 'n maand lank teen 'n hoek van 90 grade gehou het. Hierdie posisie het die samesmelting van die geskeurde punte van die ACL vergemaklik, wat die kanse op natuurlike genesing verhoog het. Oor die volgende twee maande het pasiënte fisiese terapie ondergaan terwyl hulle die bewegingsomvang geleidelik vergroot het deur aanpassings aan die stut. Die draadjies is uiteindelik verwyder om die drie maande merk, en daaropvolgende MRI's het aan die lig gebring dat die meeste ACL's hulself suksesvol herstel het.

Die implikasies van hierdie navorsing is aansienlik, aangesien dit die tradisionele idee uitdaag dat chirurgie altyd nodig is vir ACL-trane. Stephanie Filbay, die hoofskrywer van die studie, het opgemerk dat soortgelyke hoë koerse van ACL-genesing en uitstekende pasiëntuitkomste by meer as 430 pasiënte in kliniese praktyk waargeneem is.

Alhoewel chirurgie die aanbevole aksie vir ACL-trane was, kan dit moontlike komplikasies soos knieskyfpyn, chroniese onstabiliteit of styfheid meebring. Boonop het studies getoon dat ongeveer 50% van pasiënte wat chirurgie ondergaan steeds osteoartritis binne 12 tot 14 jaar ontwikkel.

Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om alternatiewe behandelingsopsies te oorweeg, veral vir individue wat nie aan professionele of mededingende sportsoorte deelneem of finansiële of gesondheidskomplikasies ondervind nie. Nie-chirurgiese benaderings, soos versterking en fisiese terapie, kan 'n lewensvatbare en effektiewe opsie bied om ACL-trane te genees.

Vrae:

V: Wat is die ACL?

A: Die ACL, of anterior kruisligament, is in die knie geleë en help om rotasiestabiliteit te handhaaf terwyl dit voorkom dat die skeenbeen voor die dybeen gly.

V: Hoe algemeen is ACL-trane?

A: Kenners skat dat tussen 100,000 200,000 tot XNUMX XNUMX mense elke jaar 'n geskeurde ACL in die Verenigde State ly.

V: Wat is die potensiële komplikasies van ACL-chirurgie?

A: Komplikasies kan knieskyfpyn, chroniese onstabiliteit, styfheid, infeksie, bloedklonte en gevoelloosheid insluit.

V: Kan nie-chirurgiese behandeling die ontwikkeling van osteoartritis voorkom?

A: Terwyl ACL-rekonstruksie tradisioneel geglo is om die risiko van osteoartritis te verminder, dui onlangse navorsing daarop dat ongeveer 50% van pasiënte wat chirurgie ondergaan dit steeds binne 12 tot 14 jaar ontwikkel.

V: Kan versterking en fisiese terapie 'n alternatief vir chirurgie wees?

A: Die onlangse studie het bevind dat 90% van ACL-trane tekens van genesing getoon het deur die versterkingsprotokol en fisiese terapie. Dit dui daarop dat nie-chirurgiese behandelingsopsies vir sekere individue 'n lewensvatbare alternatief vir chirurgie kan wees.