’n Massiewe komeet nader die aarde: 12P/Pons-Brooks

’n Kolossale komeet, drie keer groter as Mount Everest, is op pad na die aarde. Bekend as 12P/Pons-Brooks, hierdie enorme hemelse voorwerp het 'n geskatte deursnee van 18.6 myl. Die kern van die komeet bevat kriomagma, 'n mengsel van ys, stof en gas. Onlangs het die komeet vir die tweede keer in vier maande ontplof en sy kenmerkende "horing"-kenmerke herwin.

Die ontploffing vind plaas wanneer sonstraling die binnekant van die komeet tref, wat 'n toename in druk veroorsaak en 'n ontploffing veroorsaak. Die koue inhoud van die komeet word dan deur splete in die kern in die ruimte uitgestoot, wat die horingagtige voorkoms skep. Richard Miles van The British Astronomical Association (BAA) bespiegel dat die eienaardige vorm van die kriovulkaniese vents, gekombineer met blokkasies, lei tot die uitdryf van materiaal in 'n unieke vloeipatroon.

Interessant genoeg is 12P een van die min komete waarvan bekend is dat hulle aktiewe ysvulkane besit. Die BAA het die komeet noukeurig dopgehou en die tweede ontploffing op 5 Oktober opgespoor. Die verhoogde helderheid wat tydens hierdie ontploffing waargeneem is, was te wyte aan bykomende lig wat deur die uitgebreide koma, die gas- en stofwolk wat die kern omring, weerkaats. Beelde van die ontploffing is deur Jose Manuel Pérez Redondo met die 2.0-m Faulkes Telescope North op die Hawaiiaanse eiland Maui vasgelê.

Ten spyte van sy huidige baan na die Aarde, word die naaste benadering van 12P/Pons-Brooks eers op 21 April 2024 verwag. As dit met die blote oog sigbaar is, sal dit 'n belangrike geleentheid vir sterrekundiges wees. Dit sal egter meer as 'n eeu duur voordat die komeet na ons omgewing terugkeer, met die volgende voorspelde terugkeer in 2095. Gelukkig sal dit op 'n veilige afstand van 232 miljoen km van die aarde wees.

Hierdie komeet is al geruime tyd aan wetenskaplikes bekend. Dit is die eerste keer op 12 Julie 1812 deur Jean-Louis Pons ontdek, en later onafhanklik herontdek deur William Robert Brooks in 1883. Dit is hoekom daar daarna verwys word as 12P/Pons-Brooks. Die uitbarsting in Julie was die eerste in 69 jaar vir 12P, met die koma wat 7,000 XNUMX keer wyer as die kern uitgebrei het.

Die grootte van die koma tydens die onlangse ontploffing bly onseker, maar die BBA berig dat dit twee keer so intens was as die vorige een in die somer. Terwyl wetenskaplikes voortgaan om hierdie massiewe komeet te bestudeer, bied sy reis na die aarde 'n fassinerende hemelse gebeurtenis wat sterrekundiges gretig verwag.

Definisies:

– Kryomagma: 'n Mengsel van ys, stof en gas wat in komete voorkom.

– Kern: Die soliede kern van 'n komeet.

– Koma: Die gas- en stofwolk wat die kern van 'n komeet omring.

