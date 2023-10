Die impak van kosmiese gebeure op die geboorte van landbou

Nuwe navorsing dui daarop dat die geboorte van landbou in Sirië byna 13 duisend jaar gelede deur 'n kosmiese gebeurtenis veroorsaak is. Die koms van komeetfragmente het 'n dramatiese klimaatsverandering veroorsaak, wat gelei het tot die verdwyning van plante en diere waarop jagter-versamelaarsgemeenskappe staatgemaak het vir oorlewing.

’n Wêreldwye span navorsers het ’n ontleding gedoen van sedimentlae vanaf die Neolitiese terrein van Abu Hureyra in Sirië. Die terrein, bekend vir sy bewyse van die verskuiwing van jag en versameling na boerdery, is in die 1970's opgegrawe, maar het later onder die Assadmeer gedompel. Die span het vier eweknie-geëvalueerde referate bygedra om die Younger Dryas-impakhipotese te ondersteun, wat voorstel dat 'n kosmiese impak 'n skielike en ernstige onderbreking van die aarde se klimaatverhitting veroorsaak het.

Die ontleding van sedimentlae het belangrike faktore aan die lig gebring soos veranderinge in gebou-argitektuur, dieet, die verbouing van huishoudelike tipe graan en peulgewasse, en die aanvanklike makmaak van diere. Die navorsers het veral gebreekte kwartskorrels geïdentifiseer, wat ooreenstem met impak, sowel as bewyse van 'n massiewe vuurstorm.

Die teenwoordigheid van skok-gebreekte kwartskorrels is 'n beduidende aanduiding van 'n kosmiese impakgebeurtenis. Soortgelyke breuke is waargeneem in kwarts wat aan kernontploffings blootgestel is. Dit dui daarop dat 'n asteroïde of komeet wat naby die aarde se oppervlak uitmekaar breek, kan veroorsaak dat hierdie breuke wêreldwyd deur skokgolwe voortplant.

Verdere ontleding van die sedimentlae het klein diamante, spesiale kristalle en klein balletjies gemaak van silika en yster ontbloot. Sommige van hierdie stowwe kon slegs onder toestande van hoë temperatuur en druk gevorm het, wat die voorkoms van 'n kosmiese impak aandui.

Die navorsers stel voor dat 'n groot komeet, ongeveer 100 kilometer breed, gedisintegreer het en groot klimaatsverandering in die noordelike halfrond veroorsaak het. Gevolglik is die jagter-versamelaarsgemeenskap by Abu Hureyra gedwing om oor te skakel na landbou en vee om hulself in die nuwe omgewing te onderhou.

Hierdie navorsing verskaf nuwe bewyse wat kosmiese impakte, omgewingsverskuiwings en beduidende veranderinge in menslike samelewings verbind. Dit demonstreer hoe 'n kosmiese gebeurtenis 'n diepgaande impak op die verloop van die menslike geskiedenis kan hê, wat aanleiding gee tot die geboorte van landbou en die begin van volgehoue ​​landbou en dieremakmaak.

