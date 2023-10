- Sal komeet 2/P Encke en die Taurid-meteore vanjaar waarnemers 'trick' of 'treat'?

Oktober en November is wonderlike maande vir meteoorkyk, en 2023 is geen uitsondering nie. Vanjaar is daar 'n spesiale rede om waaksaam te wees aangesien komeet 2P Encke, die bron van die November Taurid-vuurballe, op 22 Oktober perihelium bereik. Ongelukkig is vanjaar se verskyning van die komeet nie gunstig vir aardgebonde waarnemers nie. Dit sal laag in die dagbreekhemel wees, slegs vier grade van die Son af wanneer dit perihelium aan die ander kant van sy wentelbaan bereik.

Komeet 2P Encke het 'n wentelperiode van 3.3 jaar en is deel van 'n groter swerm bekend as die Encke (of Taurid) Kompleks. Dit wentel binne die wentelbaan van Mercurius en strek tot by die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Die volgende gunstige pas van die komeet is nie voor 11 Julie 2030 nie.

Die Taurid-meteore, ook bekend as die Halloween-vuurballe, produseer twee strome wat van laat Oktober tot middel November aktief is. Terwyl hulle 'n lae tempo van net vyf meteore per uur het, is hulle berug daarvoor om vuurballe te produseer. Hierdie jaar vind die Jagter se Volmaan op 28 Oktober plaas, maar die helder Maan behoort nie die sigbaarheid van vuurballe te belemmer nie.

Ander meteorietreën om uit te kyk vir hierdie seisoen sluit in die Orionides, wat Sondagoggend 22 Oktober 'n hoogtepunt bereik met 'n verwagte tempo van 20 meteore per uur. Die Leoniede, wat omstreeks 18 November 'n hoogtepunt bereik, sal na verwagting 'n laer tempo van slegs 15 meteore per uur hê. Daar is egter bewyse dat ons 'n ouer roete vir die Leonid-stroom kan nader, wat kan lei tot 'n toename in aktiwiteit.

Tydens meteorietreën kan jy meteore terugspoor na die stralende in hul onderskeie konstellasies. Byvoorbeeld, as jy 'n meteoor na Orion kan naspoor, is dit 'n Orionid en as jy dit na Leo kan terugspoor, is dit 'n Leonid.

Oor die algemeen, hoewel die sigbaarheid van Comet 2P Encke vanjaar beperk kan wees, is daar nog baie om na uit te sien met die Taurid-meteore en ander meteoorreën.

