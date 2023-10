Sterrekundiges sien 'n komeet van 'n stadgrootte wat na die aarde op pad is

Sterrekundiges het 'n stadgrootte komeet met vriesende kriovulkane ontdek wat na die aarde op pad is. Met die naam 12P/Pons-Brooks, is hierdie reuse-ruimterots ongeveer drie keer so groot soos Mount Everest. Dit word as 'n kriovulkaniese komeet geklassifiseer, wat beteken dit is 'n koue vulkaan wat voortdurend ysige puin regdeur ons sonnestelsel uitstraal. Die komeet volg 'n wentelbaan van 71 jaar om die son en is laas in 1954 deur mense waargeneem. Onlangs het sterrekundiges nuwe beelde van die komeet opgespoor en twee horings onthul wat daaruit uitsteek.

Die komeet, geleë in die Hercules-sterrebeeld, sal sy naaste pas aan die aarde maak op 21 April 2024. Daar word voorspel dat dit 'n magnitude van +4 sal bereik, wat sy helderheid in die lug aandui. 'n Laer groottegetal dui op 'n helderder voorwerp. Ter vergelyking, die Noordster het 'n magnitude van +2. Die komeet kan dus in Mei en Junie 2024 met die blote oog sigbaar wees, met sy helderste punt wat voorspel word op 2 Junie. .

