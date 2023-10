Colorado om skaars "Ring of Fire" sonsverduistering te aanskou

Colorado-inwoners sal Saterdagoggend die geleentheid kry om 'n seldsame hemelse gebeurtenis te aanskou terwyl 'n "ring van vuur" sonsverduistering plaasvind. Hierdie tipe verduistering, bekend as 'n ringvormige sonsverduistering, vind plaas wanneer die maan tussen die son en die aarde beweeg. Omdat die maan egter verder van die aarde af is, lyk dit kleiner in grootte en sluit dit nie die son heeltemal uit nie, wat 'n hypnotiserende "ring van vuur"-effek in die lug skep.

Terwyl die meeste dele van Colorado, insluitend Denver, nie die volle "Ring of Fire" sal ervaar nie, kan inwoners steeds ongeveer 82% van die son se dekking deur die maan waarneem. Om die volledige verduistering te aanskou, sal individue na gebiede in die suidweste van Colorado moet reis, soos die Four Corners-streek of nabygeleë stede soos Albuquerque of Santa Fe, New Mexico.

Die komende verduistering het baie opwinding gegenereer, wat gelei het tot verhoogde verkeer langs die snelweg 160-korridor. Die Colorado Departement van Vervoer (CDOT) het 'n waarskuwing aan bestuurders uitgereik om versigtig te wees en voorbereid te wees vir ekstra opeenhoping.

In Denver sal die verduistering om 9:14 vm. begin en sy maksimum dekking van 82% om 10:36 vm bereik en om 12:06 nm. eindig. Die Denver Museum of Nature and Science sal teleskope vir publieke gebruik aanbied om veilig waar te neem die verduistering.

Om 'n mens se oë tydens die verduistering te beskerm, is dit van kardinale belang om behoorlike oogbeskerming te gebruik. Gereelde sonbrille is nie voldoende om oogskade te voorkom nie. Spesiale sonsverduisteringbril word aanbeveel en moet gedurende die hele duur van die verduistering gedra word. Alternatiewelik kan kykers 'n speldegatprojektor van items soos 'n graankosboks maak om die verduistering indirek waar te neem. Kameras, verkykers en teleskope moet ook toegerus wees met spesiale sonfilters.

Vir diegene wat nie die verduistering veilig tuis kan kyk nie, bied die Denver Museum of Nature and Science 'n verduistering-besigtigingsgeleentheid van 9:1 tot XNUMX:XNUMX aan.

Om hierdie seldsame "ring van vuur" sonsverduistering te aanskou, beloof om 'n ontsagwekkende gebeurtenis te wees wat nie gemis moet word nie.

