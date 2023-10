Nuwe bewyse van gemmerkleuring gevind in gefossileerde paddas

Wetenskaplikes by University College Cork (UCC) het 'n opwindende ontdekking op die gebied van paleontologie gemaak. Hulle het molekulêre bewyse gevind van phaeomelanin, die pigment wat verantwoordelik is vir gemmerkleuring, in gefossileerde paddas. Hierdie baanbrekende studie, gelei deur dr. Tiffany Slater en professor Maria McNamara, werp lig op antieke dierekleure en die evolusie van pigmente in die diereryk.

Melanienpigmente speel 'n deurslaggewende rol in fisiologiese prosesse en dieregedrag. Die impak van fossilisering op molekulêre handtekeninge vir feomelanien is egter nie ten volle verstaan ​​nie. Om hierdie vraag aan te spreek, het die navorsers saamgewerk met wetenskaplikes van Fujita Health University, Linyi Universiteit en Lund Universiteit. Hulle het 10 miljoen jaar oue paddafossiele noukeurig ontleed en molekulêre fragmente van feomelanien geïdentifiseer. Hierdie ontdekking is merkwaardig met inagneming van die toksisiteit van hierdie pigment vir hedendaagse diere.

Dr. Slater het opgewondenheid oor die bevinding uitgespreek en gesê dat dit paleontoloë in staat stel om verskillende melanienpigmente in 'n groter reeks fossiele op te spoor. Dit sal 'n meer akkurate begrip van antieke dierekleur verskaf en belangrike vrae oor die evolusie van kleure by diere beantwoord.

Die studie dra ook by tot die voortdurende misterie rondom feomelanien. Wetenskaplikes is nog besig om te ontrafel hoe en hoekom hierdie pigment, tans giftig vir diere, in die eerste plek ontwikkel het. Die nuut ontdekte fossielbewyse kan 'n deurslaggewende rol speel in die oplossing van hierdie raaisel.

Om die fossiliseringsproses en die afbraak van feomelanienpigmente te verstaan, het die navorsers laboratoriumeksperimente op vere van verskillende kleure uitgevoer. Professor McNamara het verduidelik dat hoewel fossiele tydens begrafnis verandering ondergaan, oorspronklike biomolekulêre inligting steeds bewaar kan word. Hierdie eksperimente het die span gehelp om die chemie van die fossiele te verstaan ​​en het getoon dat spore van biomolekules die fossiliseringsproses kan oorleef.

Hierdie ontdekking is 'n belangrike stap vorentoe in paleontologie, met die potensiaal om 'n ryker en meer akkurate begrip van die kleurpalet van antieke lewe en die evolusionêre geskiedenis van dierepigmente te bied. Die studie is in die joernaal Nature Communications gepubliseer.

