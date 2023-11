Antieke planeet se oorblyfsels wat moontlik onder die aarde se oppervlak begrawe is

Wetenskaplikes het lank geglo in die reuse-impak hipotese, wat daarop dui dat 'n antieke planeet tydens sy vorming met die aarde gebots het, wat gelei het tot die skepping van die maan. Die lot van die geheimsinnige planeet, bekend as Theia, het egter onbekend gebly. Terwyl direkte bewyse van Theia se bestaan ​​ontwykend bewys het, stel 'n nuwe teorie voor dat oorblyfsels van die antieke planeet diep onder die aarde se oppervlak begrawe kan word.

Volgens 'n onlangse studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, kon gesmelte plate van Theia hulself ná die botsing in die Aarde se mantel ingebed en mettertyd gestol het. Gevolglik kan dele van Theia se materiaal ongeveer 1,800 XNUMX myl onder die aarde se oppervlak, bo die planeet se kern, bestaan.

Sou hierdie teorie korrek blyk te wees, sal dit nie net verdere ondersteuning bied vir die reuse-impak-hipotese nie, maar ook 'n verduideliking bied vir die bestaan ​​van twee massiewe knoppies diep binne die Aarde. Hierdie groot lae-snelheid provinsies (LLVP's) is die eerste keer in die 1980's ontdek en word gekenmerk deur hul digtheid en ysterinhoud. Alhoewel hulle groter as die maan is, het hul oorsprong lankal 'n raaisel gebly.

Dr. Qian Yuan, die hoofskrywer van die studie en 'n geofisikus en nadoktorale genoot by die California Institute of Technology, is geïnspireer om te ondersoek of die LLVP's fragmente van Theia kan wees nadat hy 'n seminaar in 2019 bygewoon het. Sy eureka-oomblik het hom laat voorstel sy teorie, wat aanvanklik met skeptisisme begroet is, maar uiteindelik steun gekry het deur samewerkende interdissiplinêre navorsing.

Verdere ontleding en modellering is uitgevoer om te bepaal of die digtheid van Theia se oorblyfsels kon ooreenstem met dié van die LLVPs. Die span navorsers het gesoek na hoërdefinisiemodellering met aansienlik verhoogde resolusie, wat tot belowende resultate gelei het.

Om die lot van Theia en die oorsprong van die LLVP's te verstaan, werp nie net lig op die vroeë geskiedenis van ons planeet nie, maar bied ook insigte in die vorming en evolusie van ander hemelliggame in ons sonnestelsel.

Vrae:

V: Wat is die reuse-impak hipotese?

Die reuse-impak-hipotese is 'n wetenskaplike teorie wat voorstel dat 'n antieke planeet tydens sy vroeë vorming met die aarde gebots het, wat tot die skepping van die maan gelei het.

V: Wat is groot lae-snelheid provinsies (LLVP's)?

Groot lae-snelheid provinsies (LLVP's) is massiewe, digte kolle wat diep binne die Aarde, onder Afrika en die Stille Oseaan bestaan. Die oorsprong van hierdie strukture het wetenskaplikes lank verwar.

Bronne:

– Natuur: [nature.com](https://www.nature.com/)

– California Institute of Technology: [caltech.edu](https://www.caltech.edu/)

– Arizona State School of Earth and Space Exploration: [asu.edu](https://earth.asu.edu/)