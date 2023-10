Sterrekundiges stel nuwe metode voor om die uitbreiding van die heelal te meet

Onlangse studies het getoon dat die twee primêre metodes wat gebruik word om die uitbreiding van die heelal te meet nie ooreenstem nie. Dit het daartoe gelei dat astrofisici van die Niels Bohr Instituut 'n nuwe metode voorstel wat kan help om hierdie voortdurende geskil op te los. Die uitbreiding van die heelal, bekend as kosmiese uitbreiding, is sowat 100 jaar gelede vir die eerste keer deur Edwin Hubble en ander sterrekundiges ontdek. Dit is die verskynsel waarin sterrestelsels wegbeweeg van mekaar soos die heelal uitbrei.

Om kosmiese uitbreiding te verstaan, moet wetenskaplikes die Hubble-konstante ken, wat die tempo van uitbreiding beskryf. Daar bestaan ​​verskeie metodes om dit te meet, insluitend die gebruik van ontploffende sterre wat supernovas genoem word en die ontleding van kosmiese agtergrondstraling. Hierdie metodes het egter altyd effens verskillende resultate gegee. Soos metingstegnieke verbeter het, het die ongelykhede meer duidelik geword. Hierdie meningsverskil, bekend as "Hubble-moeilikheid", is een van sterrekunde se huidige warm onderwerpe.

In 'n onlangse studie gepubliseer in Astronomy & Astrophysics, 'n Ph.D. student genaamd Albert Sneppen het 'n nuwe metode voorgestel om afstande na sterrestelsels te meet, wat kan help om die dispuut op te los. Sneppen stel voor om ultrakompakte neutronsterre, oorblyfsels van supernovas, te gebruik wat om mekaar wentel en uiteindelik saamsmelt en 'n ontploffing skep wat 'n kilonova genoem word. Sneppen en sy span het gedemonstreer dat kilonovae deur 'n enkele temperatuur beskryf kan word, wat sterrekundiges in staat stel om hul helderheid te bereken en hul afstand vanaf die aarde af te lei.

Deur hierdie metode toe te pas op 'n kilonova wat in 2017 ontdek is, het die navorsers 'n Hubble-konstante verkry wat nouer met die agtergrondbestralingsmetode ooreenstem. Hulle waarsku egter dat meer voorbeelde nodig is voordat 'n robuuste resultaat vasgestel word. Hierdie nuwe metode omseil vorige bronne van onsekerheid en bied 'n skoon stelsel om kosmiese uitbreiding te bestudeer. As dit suksesvol is, kan dit help om die voortdurende onenigheid tussen die twee bestaande metodes op te los.

Definisies:

Kosmiese uitbreiding: Die verskynsel waarin sterrestelsels wegbeweeg van mekaar soos die heelal uitbrei.

Hubble konstante: Die getal wat die tempo van kosmiese uitbreiding beskryf.

Die getal wat die tempo van kosmiese uitbreiding beskryf. Supernovas: Ontploffende sterre word gebruik om die afstande na sterrestelsels te meet.

Ontploffende sterre word gebruik om die afstande na sterrestelsels te meet. Kosmiese agtergrondstraling: Antieke vorm van lig wat dateer uit kort na die Oerknal, gebruik om onreëlmatighede te ontleed en die vroeë heelal te bestudeer.

Antieke vorm van lig wat dateer uit kort na die Oerknal, gebruik om onreëlmatighede te ontleed en die vroeë heelal te bestudeer. Kilonova: ’n Ontploffing wat plaasvind wanneer ultrakompakte neutronsterre saamsmelt, wat ’n nuwe metode bied om afstande na sterrestelsels te meet.

Bron: Niels Bohr Instituut