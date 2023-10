Die Hubble-spanning: nuwe metode om kosmiese uitbreiding te meet

Volgens 'n onlangse studie wat in die joernaal Astronomy & Astrophysics gepubliseer is, het 'n span astrofisici van die Niels Bohr-instituut 'n nuwe metode voorgestel om die uitbreiding van die heelal te meet. Dit kom in reaksie op die voortdurende onenigheid tussen verskillende meettegnieke, bekend as die "Hubble-spanning". Tans verskil skattings van die tempo van kosmiese uitbreiding, of die Hubble-konstante, na gelang van die metode wat gebruik word.

Die navorsers stel voor dat deur botsende neutronsterre, ook bekend as kilonovae, waar te neem, wetenskaplikes konsekwente metings van die Hubble-konstante kan verkry. Vorige studies het ontdek dat kilonovae 'n merkwaardig simmetriese ontploffing veroorsaak, wat akkurate afstandmetings moontlik maak. Deur die waargenome ligsterkte van kilonovae te vergelyk met die hoeveelheid lig wat die aarde bereik, kan sterrekundiges die afstand na sterrestelsels wat hierdie hemelse gebeurtenisse bevat, bereken. Dit bied 'n nuwe en onafhanklike metode om hierdie afstande te bepaal en die Hubble-spanning op te los.

Die navorsing is gelei deur astrofisici van die Cosmic Dawn Centre en die Niels Bohr Instituut aan die Universiteit van Kopenhagen, saam met navorsers van verskeie internasionale instellings. Hulle het hul voorgestelde metode toegepas op 'n kilonova wat in 2017 waargeneem is en 'n Hubble Constant-berekening nader aan die waarde verkry wat van die Cosmic Microwave Background-metode verkry is.

Onsekerhede in die meting van die Hubble-konstante was 'n onderwerp van debat in die astrofisiese gemeenskap. Die verskil tussen metings het daartoe gelei dat wetenskaplikes die akkuraatheid van die metodes wat gebruik word bevraagteken, wat die moontlikheid van sistematiese vooroordeel of die betrokkenheid van vroeë Donker Energie verhoog. Die voorgestelde metode wat kilonovae gebruik, bied 'n belowende benadering om hierdie spanning op te los en meer akkurate metings van kosmiese uitbreiding te verkry.

Oor die algemeen bied hierdie studie 'n nuwe perspektief op die meting van kosmiese uitbreiding en spreek die voortdurende krisis in kosmologie aan. Deur botsende neutronsterre waar te neem, poog sterrekundiges om konsekwente metings van die Hubble-konstante te verkry en duidelikheid te bring oor hierdie belangrike aspek van ons begrip van die heelal.

