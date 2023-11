Wanneer begin adolessente soos volwassenes dink?

’n Baanbrekersstudie gepubliseer in Nature Communications verskaf nuwe insigte oor die rypwording van uitvoerende funksie by adolessente. Uitvoerende funksie verwys na 'n stel kognitiewe vaardighede wat individue in staat stel om te beplan, tussen take te wissel, te konsentreer en afleidings te weerstaan. Volgens die studie bereik uitvoerende funksie gewoonlik volwassenheid op die ouderdom van 18.

Die navorsing het behels die ontleding van data van meer as 10,000 XNUMX deelnemers oor vier verskillende datastelle, die aanbieding van 'n omvattende grafiek van kognitiewe ontwikkeling by tieners. Die bevindinge het beduidende implikasies vir ouers, opvoeders, psigiaters en moontlik die regstelsel in die bepaling van die grense van adolessensie.

"Wanneer ek met ouers praat, sê baie van hulle: 'Daar is geen manier dat my 18-jarige 'n volledig gevormde volwassene is nie!'" sê senior skrywer Beatriz Luna, 'n professor in psigiatrie aan die Universiteit van Pittsburgh Skool van Medisyne. "Die vermoë om uitvoerende funksie te gebruik, verbeter betroubaar met ouderdom en word, ten minste in 'n laboratorium-omgewing, teen 18 jaar oud."

Voor hierdie studie was die tydlyn van adolessensie minder duidelik gedefinieer in vergelyking met die goed gedokumenteerde mylpale van die kinderjare. Die kompleksiteit van ontwikkelingsprosesse wat met puberteit geassosieer word en die gebrek aan gereedskap vir die ontleding van komplekse datastelle het vorige pogings om die ontwikkeling van die tienerbrein te karteer, belemmer.

"In ons studie wou ons 'n konsensus aanbied en nie net 'n vermoede nie," het hoofskrywer Brenden Tervo-Clemmens verduidelik. “Dit is ontwikkelingswetenskap ontmoet groot data. Ons gebruik gereedskap wat tot onlangs nie vir navorsers beskikbaar was nie.”

Deur reproduceerbare groeikaarte vir uitvoerende funksie oor verskeie take en datastelle te voorsien, maak hierdie navorsing die deur oop vir die bestudering van die uitwerking van terapeutiese en geneesmiddelintervensies op ontwikkelingsmylpale. Verder kan die begrip van die tipiese tydlyn van rypwording van uitvoerende funksies die vroeë diagnose van geestesiektes soos skisofrenie verbeter, wat dikwels tydens adolessensie na vore kom.

