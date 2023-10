Afstandmonitering vir volhoubare katoenproduksie in Afrika suid van die Sahara

By

Die Cotton Made in Africa (CmiA)-inisiatief het onlangs 'n projek in samewerking met Geocledian en Alliance Ginneries van stapel gestuur om volhoubare katoenproduksie deur kleinboere in Afrika suid van die Sahara op afstand te monitor deur satelliettegnologie te gebruik. Hierdie inisiatief het ten doel om doeltreffendheid, produktiwiteit en volhoubaarheid vir CmiA-vennote te verbeter.

Die Aid by Trade-stigting, wat toesig hou oor die CmiA-standaard, beklemtoon die belangrikheid van toekomsbeveiliging en die benutting van tegnologiese geleenthede om kleinboere te ondersteun. Deur gebruik te maak van satellietmonitering, beoog CmiA om die langtermyn sukses van volhoubare katoenproduksie te verseker.

Afstandmonitering deur middel van satelliettegnologie stel CmiA in staat om toegang tot intydse data oor boerderypraktyke en omgewingstoestande te verkry, wat hulle in staat stel om geteikende ondersteuning en advies aan katoenboere te verskaf. Dit sluit leiding oor besproeiing, plaagbeheer en grondbestuur in. Deur hierdie faktore te monitor, beoog CmiA om landboupraktyke te verbeter, omgewingsimpak te verminder en katoenopbrengste te verhoog.

Die samewerking met Geocledian, 'n Duitse geospatiale wolkdienstespesialis, maak die integrasie van satellietdata in CmiA se afstandmoniteringstelsel moontlik. Geocledian se kundigheid in georuimtelike analise en wolkdienste verseker die akkurate en doeltreffende verwerking van satellietdata, wat uiteindelik waardevolle insigte vir besluitneming verskaf.

Alliance Ginneries, 'n katoen-egreneringsmaatskappy in Tanzanië, speel 'n deurslaggewende rol in hierdie projek deur die implementering van die afstandmoniteringstelsel te fasiliteer. Hul samewerking met CmiA en Geocledian toon die belangrikheid van vennootskappe in die bevordering van volhoubare katoenproduksie.

Die gebruik van satelliettegnologie vir afstandmonitering in die landbou is 'n innoverende benadering wat die potensiaal het om kleinboerboerderypraktyke te transformeer. Deur gebruik te maak van satellietdata, kan CmiA die uitdagings wat katoenboere in die gesig staar beter verstaan ​​en doelgerigte ondersteuning bied om hul lewensbestaan ​​te verbeter en volhoubare ontwikkeling te bevorder.

Bronne:

– Hulp deur Handelstigting

– Geocledian

– Alliance Ginneries