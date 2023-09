Antieke riviervloede in Gangetic Plain bied insig in toekomstige supervloede

Navorsers van die Universiteite van Edinburgh en Glasgow, in samewerking met prof. Rajiv Sinha by IIT Kanpur, het sedimentêre kerns van die Karnali-, Ganga- en Kosi-riviere gebruik om riviervloede in die Gangetiese vlakte te rekonstrueer gedurende die Mioseen-era, tussen 23 en 5 miljoen jaar gelede. Die sedimente in hierdie kerne verskaf waardevolle inligting oor die grootte en samestelling van die materiaal wat oor tyd deur die riviere gedra word.

Op grond van hul bevindinge het die navorsers gewaarsku dat huidige klimaatsverandering-verwante gebeure en seismiese aktiwiteit kan lei tot super-vloede wat katastrofiese uitwerking op die bevolking van die Gangetiese vlakte kan hê. Hierdie bevindinge het belangrike implikasies vir Indië se rampbestuurstrategie, aangesien dit die behoefte beklemtoon om "watervalgevare" in toekomstige risikobeperkingsplanne te oorweeg.

Die navorsingspan het ook 'n eienaardige waarneming met betrekking tot die verspreiding van sedimentdeeltjies langs die riviere se paaie ondersoek. Tipies vestig swaarder deeltjies vroeër in die rivier se trajek, terwyl ligter deeltjies later afsak. Die span het egter bewyse gevind van growwe gruis stroomaf van die huidige oorgangspunt tussen swaarder en ligter deeltjies. Hulle het hierdie anomalie opgespoor na 'n uiterste moessongebeurtenis wat ongeveer 11,000 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, wat gelei het tot hipergekonsentreerde vloei en die loop van die rivier verander het.

Hierdie bevindings beklemtoon die kwesbaarheid van gebiede wat geneig is tot grondverskuiwings en swaar moessons vir hipergekonsentreerde vloei, wat tot verwoestende vloede kan lei. Met die toenemende waarskynlikheid van uiterste moessongebeure as gevolg van klimaatsverandering, is dit van kardinale belang dat rampbestuurstrategieë die onderlinge verband van verskillende gevare in ag neem en geïntegreerde benaderings ontwikkel om risiko's te versag.

