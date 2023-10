Siklotronstraling-emissiespektroskopie: 'n belowende benadering om die ontwykende neutrino se massa te meet

By

’n Span internasionale navorsers het ’n nuwe metode genaamd Cyclotron Radiation Emission Spectroscopy (CRES) ontwikkel om moontlik die massa van die neutrino, ’n subatomiese deeltjie wat weeg ontduik het, te meet. Die studie, gepubliseer in Physical Review Letters, toon die belofte van Projek 8, die samewerking agter CRES, om nie net die neutrino se massa te meet nie, maar ook lig te werp op die invloed daarvan op die vroeë evolusie van die heelal.

Vorige eksperimente het die grense bereik om die omvang van die neutrino se massa te verklein. Die Projek 8-span glo hul benadering, wat fokus op beta-verval met behulp van tritium, 'n radioaktiewe variant van waterstof, kan die antwoord verskaf. Eerder as om die neutrino wat deur die meeste detektortegnologie gaan, direk op te spoor, meet die navorsers die vrye elektron wat tydens beta-verval gegenereer word. Die “ontbrekende” energie van beta-verval kan toegeskryf word aan die neutrino se massa en beweging.

In hul onlangse studie het die Projek 8-wetenskaplikes die suksesvolle gebruik van CRES getoon om beta-verval op te spoor en aan te teken. Hierdie tegniek kan moontlik die massa en eienskappe van 'n neutrino bereken. Die CRES-detektor, wat deur die span ontwikkel is, het die potensiaal om bestaande tegnologie te oortref in terme van skaalbaarheid en sensitiwiteit.

Die span het meer as 3,700 XNUMX tritium beta-verval gebeure opgespoor, wat die doeltreffendheid van hul eksperimentele stelsel bewys. Hulle werk nou aan ontwerpe om die eksperiment op te skaal en meer beta-verval-gebeure vas te vang. Daarbenewens ontwikkel hulle metodes om individuele tritiumatome te produseer, af te koel en vas te vang. Hierdie vooruitgang sal van kritieke belang wees om die sensitiwiteit wat deur vorige eksperimente bereik is, te bereik en te oorskry.

Projek 8 staan ​​uit in sy innoverende benadering, wat nie net bestaande tegnieke aanpas nie, maar 'n heeltemal nuwe metode skep. Die samewerking tussen avontuurlustige ingenieurs en prakties-gesinde fisici het gelei tot hierdie baanbrekende ontwikkelings.

Bronne:

Phys.org – Geen URL beskikbaar nie