NASA waarsku teen noue ontmoeting met Asteroid 2023 SE4

NASA het 'n waarskuwing uitgereik oor 'n naderende asteroïde bekend as Asteroid 2023 SE4. Die asteroïde sal na verwagting vandag, 29 September, sy naaste nader aan die aarde maak. Dit behoort aan die Aten-groep asteroïdes, wat aard-kruisende naby-aarde-asteroïdes (NEA's) is met semi-hoofasse kleiner as die aarde s'n. Die asteroïde word nie as 'n potensieel gevaarlike voorwerp geklassifiseer nie en sal na verwagting nie in die aarde neerstort nie.

Asteroïde 2023 SE4 is ongeveer 45 voet breed, soortgelyk in grootte aan 'n huis. NASA het sy wentelbaan dopgehou met behulp van verskeie satelliete, sowel as ruimte- en grondgebaseerde teleskope. Die naaste nadering van die asteroïde is na raming op 'n afstand van 2 miljoen kilometer van die aarde af teen 'n spoed van 16662 kilometer per uur.

Dit is nie die eerste keer dat Asteroid 2023 SE4 naby die aarde kom nie. Dit het voorheen op 4.1 Oktober 1 op 'n afstand van 1965 miljoen kilometer verbygesteek en sal na verwagting op 27 September 2061 nog 'n nabygeleë nadering hê.

Die proses om asteroïdes te benoem behels die toekenning van 'n voorlopige benaming deur die Internasionale Astronomiese Unie (IAU). Hierdie benaming bestaan ​​tipies uit 'n reeksnommer, wat die jaar van die asteroïde se ontdekking insluit, gevolg deur twee letters wat die volgorde van sy ontdekking gedurende daardie jaar aandui.

Terwyl die asteroïde se noue ontmoeting met die aarde vandag nie rede tot kommer is nie, is NASA se voortgesette monitering en studie van asteroïdes noodsaaklik om hul eienskappe en potensiële bedreigings beter te verstaan. Dit is deur missies soos DART, Dawn, OSIRIS-REx en Hayabusa2 dat ruimteagentskappe poog om data oor asteroïdes in te samel, onsekerhede te minimaliseer en die moontlikheid te ondersoek om hulpbronne daaruit in die toekoms te onttrek.

Bronne: NASA, Europese Ruimte-agentskap (ESA)