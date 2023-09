’n Asteroïde nader die aarde: besonderhede en onlangse impakte

’n Asteroïde bekend as Asteroid 2023 SZ is besig om sy weg na die Aarde te maak en sal na verwagting vandag, 25 September, sy naaste benadering tot die planeet hê. Hierdie asteroïde is net een van die vele asteroïdes wat deur ruimte-agentskappe ontdek is. NASA het Asteroïde 2023 SZ opgespoor met behulp van gevorderde ruimte- en grondgebaseerde teleskope, wat besonderhede verskaf soos sy spoed, afstand van nadering, en meer.

Asteroïde 2023 SZ sal na verwagting sy naaste benadering tot die Aarde maak op 'n afstand van 2.1 miljoen kilometer, met 'n spoed van 15,337 1221 kilometer per uur - vinniger as 'n hipersoniese ballistiese missiel. Hierdie ruimterots behoort aan die Amor-groep van Naby-Aarde Asteroïdes, vernoem na die asteroïde XNUMX Amor. Die Amor-groep bestaan ​​uit Aarde-nader-naby-Aarde asteroïdes met wentelbane wat buite die Aarde maar binne van Mars is.

Gelukkig is Asteroïde 2023 SZ nie as 'n potensieel gevaarlike voorwerp geklassifiseer nie weens sy relatief klein grootte. Slegs voorwerpe groter as 492 voet in deursnee word as gevaarlik beskou, terwyl hierdie asteroïde tussen 59 en 131 voet wyd wissel, soortgelyk in grootte aan 'n huis of klein vliegtuig.

Terwyl asteroïde-benaderings nie ongewoon is nie, was daar onlangse gevalle van impakte. Op 15 Februarie vanjaar het ’n asteroïde van 1000 21 pond in ’n atmosferiese vuurbal verander en sowat XNUMX myl bokant die aarde se oppervlak in stukke gebreek. Hierdie gebeurtenis het 'n harde ontploffing veroorsaak wat deur inwoners in die McAllen, Texas-omgewing aangemeld is.

Toe op 6 Julie is 'n vrou in die dorpie Elsas in Oos-Frankryk deur 'n meteoor getref terwyl sy op haar terras gesit en 'n koppie koffie geniet het. Die meteoor het van die dak afgespring voordat dit haar bors getref het. Die vrou het die rots deur 'n geoloog laat ondersoek wat bevestig het dat dit wel 'n meteoriet uit die buitenste ruimte is.

Terwyl ons voortgaan met ons verkenning en ondersoek van asteroïdes, laat ons op hoogte bly van hierdie hemelse voorwerpe en voorbereid wees op enige potensiële impak wat hulle in die toekoms kan inhou.

