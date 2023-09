Asteroïdes: van videospeletjies tot regte lewe

Asteroïdes, beide in die werklike lewe en in videospeletjies, het die afgelope tyd nogal 'n opskudding veroorsaak. Spelers van Bethesda se nuwe oopwêreld-RPG, Starfield, het berig dat hulle deur asteroïdes gevolg word waar hulle ook al gaan, selfs op die oppervlak van planete. Intussen het NASA in 'n afsonderlike werklike ontwikkeling lig gewerp op 'n asteroïde wat vandag uiters naby aan die aarde sal verbygaan.

Die betrokke asteroïde, genaamd Asteroid 2023 SJ, sal na verwagting vandag sy naaste benadering tot die aarde maak, op 'n afstand van 6.4 miljoen kilometer. Ten spyte van hierdie oënskynlik groot afstand, is dit eintlik redelik kort in astronomiese terme. Die asteroïde, wat teen 'n spoed van 59,348 118 kilometer per uur reis, hou geen bedreiging in om die aarde se oppervlak te tref nie. Trouens, dit word nie eens as 'n potensieel gevaarlike voorwerp geklassifiseer nie weens sy relatief klein grootte, wat na raming tussen 265 en XNUMX voet breed is.

Asteroïde 2023 SJ behoort aan die Apollo-groep Naby-Aarde Asteroïdes, wat aardkruisende ruimtegesteentes is met groter semi-hoofasse as die Aarde s'n. Hierdie groep is vernoem na die 1862 Apollo-asteroïde, wat in die 1930's ontdek is.

Interessant genoeg het wetenskaplikes onlangs drie ontwykende asteroïdes ontdek wat agter die glans van die Son wegkruip. Een daarvan is die grootste potensieel gevaarlike voorwerp vir die aarde wat die afgelope agt jaar ontdek is. Om hierdie asteroïdes op te spoor en waar te neem, het sterrekundiges die Dark Energy Camera (DECam) gebruik wat op die Victor M. Blanco 4-meter-teleskoop in Chili gemonteer is.

Om asteroïdes te vind en op te spoor is van kardinale belang vir die voorkoming van potensiële impak, aangesien hierdie ruimterotse 'n bedreiging vir die aarde kan inhou. Alhoewel die kanse op 'n asteroïdebotsing skaars is, het hul grootte en geskiedenis van impak dit 'n rede tot kommer in die wetenskaplike gemeenskap gemaak. Beide in die werklike lewe en in die virtuele wêreld van videospeletjies, bly asteroïdes ons verbeelding boei en herinner ons aan die wonders en risiko's van ruimteverkenning.

Bronne:

– Bethesda se Starfield-spelerverslae: [bron]

– NASA se Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies: [bron]

– NASA se Dark Energy Camera Observation: [bron]