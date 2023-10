Nuwe navorsing toon dat Groenland-yskap die risiko loop van kritieke drempel

Volgens nuwe navorsing wat in die joernaal Nature gepubliseer is, nader die ys van Groenland 'n kritieke drempel wat wegholsmelting kan veroorsaak. Die studie dui egter ook daarop dat indien temperature vinnig genoeg verlaag word, die yslaag na 'n stabiele toestand kan terugkeer. Dit beklemtoon hoe belangrik dit is om aardverwarming tot 1.5 grade Celsius of minder te beperk.

Die Groenlandse ys is een van die vele potensiële klimaatkantelpunte waaroor wetenskaplikes bekommerd is. Om hierdie drumpel oor te steek, selfs tydelik, kan tot etlike meters seevlakstyging lei. Die studie dui egter aan dat daar 'n venster van ongeveer 100 jaar of meer kan wees om af te koel en onomkeerbare terugvoerlusse te vermy wat smelting sal verskerp.

Terwyl die grootte van die Groenlandse ys die mensdom tyd gee om aan te pas, sal volledige smelting tot meer as 7 meter seevlak styging lei. Die hervorming van kuslyne en samelewings sou oor honderde of moontlik duisende jare plaasvind. Daarom is dringende optrede nodig om kweekhuisgasvrystellings te verminder en aardverwarming te beperk.

Die bevindinge van die studie stem ooreen met vorige navorsing en modellering van die Groenland-yskap. Selfs al is daar 'n tydelike oorskiet in temperatuur, beklemtoon die vermoë om vinnig te stabiliseer en die effekte om te keer die belangrikheid van klimaatsaksie. Elke tiende van 'n graad maak saak om kweekhuisgasvrystellings te verminder en die impak van seevlakverhoging te versag.

Die Groenlandse ys het sedert 1998 konsekwent massa verloor as gevolg van ysberge wat in die see kalf en somer se oppervlak smelt. Oor die afgelope 20 jaar het dit elke sekonde ongeveer 3.4 Olimpiese swembaddens se varswater verloor. Meer as 20% van die wêreldwye styging in seevlak sedert 2002 word toegeskryf aan die smelt van ys in Groenland.

Om klimaatsverandering nou aan te spreek sal help om die langtermyngevolge van seevlakverhoging te verminder en toekomstige geslagte te beskerm teen kuserosie, oorstromings en ander gepaardgaande probleme.

Bronne:

– Natuur: (nie beskikbaar nie)

– Hoofskrywer van die studie: Nils Bochow, Arktiese Universiteit van Noorweë in Tromsø

– Assistent-navorsingsprofessor: Benjamin Keisling, Universiteit van Texas Instituut vir Geofisika

– Adjunkhoofwetenskaplike: Twila Moon, Nasionale Sneeu- en Ysdatasentrum in Colorado