Miljarde in gevaar: Aardverwarming kan mense aan uiterste hitte blootstel

’n Nuwe studie wat deur navorsers van die Penn State College of Health and Human Development en Purdue University College of Sciences gedoen is, het bevind dat indien globale temperature met 1°C of meer styg, miljarde mense regoor die wêreld aan uiterste hitte en humiditeit blootgestel sal word. wat menslike perke vir natuurlike verkoeling sal oorskry. Die studie, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, waarsku dat 'n verwarmende planeet bo 1.5°C bo pre-industriële vlakke verwoestende uitwerking op menslike gesondheid wêreldwyd sal hê.

Soos klimaatsverandering aanhou om temperature te verhoog, sal mense 'n verhoogde risiko van hitte-verwante gesondheidsprobleme soos hitte beroerte en hartaanvalle in die gesig staar. Die navorsers het temperatuurverhogings wat wissel van 1.5°C tot 4°C gemodelleer om gebiede te identifiseer waar verwarming tot hitte- en humiditeitsvlakke sou lei wat menslike perke oorskry. Die bevindings dui daarop dat as temperature met 2°C styg, streke soos Pakistan, Indusriviervallei, oostelike China en Afrika suid van die Sahara baie ure se hitte sal ervaar wat menslike verdraagsaamheid oortref. Hierdie gebiede is ook in laer-tot-middel-inkomste lande, wat dit moeilik maak vir inwoners om toegang tot lugversorging of ander maniere te kry om die gesondheidseffekte van uiterste hitte te versag.

As temperature tot 3°C ​​bo voor-industriële vlakke styg, sal die Ooskus en Middeweste van die Verenigde State, Suid-Amerika en Australië ook uiterste hitte en humiditeit ervaar. Terwyl die Verenigde State dalk nie dieselfde vlak van impak as ander streke ondervind nie, waarsku die navorsers dat die modelle wat in die studie gebruik word, nie rekening hou met die mees ernstige en ongewone weergebeurtenisse nie.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van samewerking tussen klimaatwetenskaplikes en kundiges in menslike fisiologie om die komplekse maniere waarop klimaatsverandering menslike gesondheid beïnvloed, te verstaan. Die navorsers beklemtoon dat die aanspreek van die uitdagings wat deur toenemende temperature gestel word, kollektiewe optrede en die ontwikkeling van oplossings vereis wat mense se welstand kan beskerm in die aangesig van uiterste hitte.

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences (Geen spesifieke URL verskaf nie)