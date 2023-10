Die impak van klimaatsverandering op seegeraas

’n Onlangse studie dui daarop dat klimaatsverandering sekere dele van die see meer raserig sal maak, selfs met pogings om koolstofvrystellings te verminder. Die toename in geraasbesoedeling in die oseane het tydens die Industriële Revolusie begin en word veroorsaak deur verskeie menslike aktiwiteite soos skeepsverkeer, seismiese eksplorasie en olieboor. Die studie, wat deur navorsers by die Koninklike Nederlandse Instituut vir Seenavorsing gedoen is, fokus op die impak van klimaatsverandering op die mariene klanklandskap, veral in die Noord-Atlantiese en Arktiese Oseaan.

Die navorsers het bevind dat beide temperatuur en pH-vlakke in seewater die voortplanting van klank beïnvloed. Terwyl oseaanversuring as gevolg van verhoogde koolstofdioksied-absorpsie geneig is om die absorpsie van lae-frekwensie-klanke te verminder, kom die hoofeffek op seegeraas van veranderinge in seetemperatuur. Deur klankvoortplanting onder verskillende koolstofvrystellings-scenario's te modelleer, voorspel die studie ’n toename in onderwaterklank met 7 desibel as matige koolstofvrystellings in die Noord-Atlantiese Oseaan voortduur.

Hierdie toename in geraas word toegeskryf aan 'n "klankkanaal" wat vorm namate klimaatsverandering die stratifikasie van die see verander, wat kouer oppervlakwater tot gevolg het. Veral die Noord-Atlantiese Oseaan sal die opening van hierdie klankkanaal ervaar, wat klanke baie verder sal laat beweeg. Daar word verwag dat dit beduidende impak sal hê op mariene spesies wat op klank staatmaak vir kommunikasie, paring en jag, met seesoogdiere, veral walvisse, wat die meeste geraak word.

Interessant genoeg het die navorsers ook gevind dat hierdie raseriger oseaan sal voorkom ongeag die vlak van koolstofvrystellings in die komende dekades. Selfs met pogings om koolstofvrystellings te beperk, is die veranderinge in seegeraas onvermydelik. Die volle omvang van die impak op mariene spesies word egter nog bestudeer.

