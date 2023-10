Die belangrikheid daarvan om seestrome vanuit die ruimte te bestudeer

opsomming:

Om die see vanuit die ruimte te bestudeer, het al hoe belangriker geword om die impak van klimaatsverandering op ons planeet te verstaan. NASA en CNES het onlangs die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-sending van stapel gestuur, wat wetenskaplikes 'n beter uitsig oor die see se oppervlak sal bied en belangrike inligting oor seestrome sal openbaar. Hierdie strome speel 'n beduidende rol in weerpatrone en klimaat. Om die meeste van die satellietwaarnemings te maak, doen navorsers 'n seereis aan boord van die RV Investigator om noodsaaklike seedata onder die satelliet se pad in te samel.

Die wêreldwye netwerk van seestrome word deur klimaatsverandering ontwrig. Die diep "omslaande sirkulasie" wat koolstof, hitte, suurstof en voedingstowwe oor die aardbol vervoer, het verlangsaam, terwyl oppervlakstrome meer energiek geword het. Westerse grensstrome, soos die Golfstroom en die Oos-Australiese Stroom, ervaar aansienlike veranderinge en het brandpunte vir seeverwarming geword. Hierdie veranderinge in strome kan weerpatrone en mariene ekosisteme beïnvloed, wat moontlik miljoene mense se lewens kan beïnvloed.

Die SWOT-satellietsending sal navorsers voorsien van akkurate metings van die see-oppervlakhoogte, wat gebruik kan word om seestrome te skat. Deur variasies in die see-oppervlakhoogte te ontleed, kan wetenskaplikes drukverskille en die afbuiging van seestrome wat deur die Coriolis-krag veroorsaak word, bepaal. Hierdie nuwe instrument sal voorsiening maak vir meer gedetailleerde monitering van veranderinge in seestrome.

Om die satellietmetings te bevestig, doen wetenskaplikes 'n 24-dae-reis aan boord van die RV Investigator. Met behulp van die nuutste wetenskaplike toerusting sal hulle oseaandinamika langs Australië se suidooskus bestudeer en intydse beweging van strome op die seeoppervlak meet. Hierdie gesamentlike poging is daarop gemik om weervoorspellings en klimaatrisikobepaling te verbeter deur waarnemingsdata onder die satelliet se pad in te samel.

Deur die see vanuit die ruimte, op see en in die speelgrond te bestudeer, kan wetenskaplikes beter verstaan ​​hoe ons oseane verander en die implikasies vir ons planeet.

