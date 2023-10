Monitering van die oseaan vanuit die ruimte om klimaatsverandering te verstaan

Die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satellietsending, wat deur NASA en CNES gelanseer is, het ten doel om wetenskaplikes 'n meer omvattende beeld van die aarde se see-oppervlak te bied. Hierdie sending sal help om belangrike inligting oor seestrome te openbaar, wat 'n belangrike rol speel in weerpatrone en klimaatsverandering. Om die meeste van die satellietwaarnemings te maak, moet wetenskaplikes dit vergelyk met metings wat op oppervlakvlak geneem is. Om hierdie noodsaaklike oseaandata in te samel, sal 'n span van meer as 60 wetenskaplikes, ondersteuningspersoneel en bemanningslede 'n 24-dae-vaart aan boord van die RV Investigator, Australië se nasionale vlagskip vir blouwater-oseane-navorsing, aanpak.

Klimaatsverandering ontwrig die wêreldwye netwerk van seestrome. Die diep "omslaande sirkulasie", wat verantwoordelik is vir die vervoer van koolstof, hitte, suurstof en voedingstowwe oor die hele wêreld, is besig om stadiger te word. Intussen word oppervlak-seestrome meer energiek, en westelike grensstrome, soos die Golfstroom en die Oos-Australiese Stroom, ondergaan dramatiese veranderinge. Hierdie strome vervoer hitte van die trope na die pole en het twee tot drie keer vinniger opgewarm as die wêreldgemiddeld. Soos hierdie strome destabiliseer, sal hulle beduidende impakte hê op plaaslike weerpatrone en mariene ekosisteme.

Die SWOT-satellietsending sal akkurate metings van die seeoppervlak gebruik om veranderinge in seestrome te monitor. Deur variasies in die hoogte van die see-oppervlak te karteer, kan wetenskaplikes die vloei van strome daaronder skat. Hierdie variasies, selfs al is hulle minder as 'n meter hoog oor honderde kilometers, skep drukverskille wat die beweging van water tot gevolg het. Die Coriolis-krag, wat seestrome na regs in die Noordelike Halfrond en na links in die Suidelike Halfrond afbuig, balanseer hierdie drukverskil.

Tydens die vaart sal wetenskaplikes die RV Investigator se gevorderde wetenskaplike toerusting, insluitend satelliet-gespoorde boeie en drywers, gebruik om oseaandinamika langs Australië se suidooskus te bestudeer. Hierdie data sal gebruik word om satellietmetings te bekragtig, weervoorspellings te verbeter en te help met klimaatrisiko-assessering en -voorspelling. Slegs deur satellietwaarnemings met oppervlakvlakmetings te kombineer, kan ons werklik verstaan ​​hoe ons oseane verander en hul impak op ons lewens.

Bronne:

- Die gesprek