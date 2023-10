Die belangrikheid van die monitering van seestrome vanuit die ruimte

Die monitering van die see se oppervlak en strome vanuit die ruimte word al hoe belangriker namate die wêreld warm word. Die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-sending, wat deur NASA en CNES gelanseer is, sal wetenskaplikes 'n beter begrip gee van die oseaan se oppervlak en sy deurslaggewende rol in weer en klimaat. Om die satellietwaarnemings ten beste te benut, is dit egter nodig om dit te vergelyk met metings wat op oppervlakvlak gemaak is. Om noodsaaklike oseaandata onder die satelliet se pad in te samel, is navorsers op pad see toe op die RV Investigator, 'n moderne navorsingsvaartuig.

Die wêreldwye netwerk van seestrome word deur klimaatsverandering ontwrig. Die diep "omslaande sirkulasie" wat koolstof, hitte, suurstof en voedingstowwe vervoer, vertraag, terwyl oppervlak-seestrome meer energiek word. Vinnige, smal riviere van seewater, bekend as westelike grensstrome, ervaar ook dramatiese veranderinge. Hierdie strome is verantwoordelik vir die vervoer van hitte van die trope na die pole, en hulle het die afgelope dekades twee tot drie keer vinniger opgewarm as die wêreldgemiddeld. Destabilisering van hierdie strome sal beduidende impakte hê op plaaslike weerpatrone en mariene ekosisteme, wat miljoene mense raak.

Die SWOT-satellietsending sal navorsers van akkurate metings van die see-oppervlak voorsien, wat hulle in staat sal stel om seestrome wat daaronder vloei, te skat. Deur die hoogte van die see-oppervlak te meet en die Coriolis-krag te gebruik, sal oseanograwe seestrome in groter detail as ooit tevore kan openbaar. Om satellietmetings ten volle te verstaan ​​en te valideer, is dit egter nodig om dit te vergelyk met waarnemings wat op Aarde gemaak is.

’n Reis aan boord van die RV Investigator sal oseaandinamika langs Australië se suidooskus bestudeer, met behulp van wetenskaplike toerusting soos drywende boeie en drywers om die beweging van strome intyds te meet. Hierdie samewerkingspoging deur wetenskaplikes wêreldwyd sal help om weervoorspellings, klimaatrisikobeoordeling en voorspellings te verbeter. Deur 'n kombinasie van ruimtewaarnemings, data wat op see ingesamel is en om speelgrondfisika te verstaan, poog navorsers om 'n beter begrip te kry van hoe ons oseane verander.

Bronne: Die gesprek