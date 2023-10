Alge ontdek hanteringsmeganisme vir klimaatsverandering

Navorsers van die Universiteit van East Anglia het 'n opwindende ontdekking gemaak—alge, 'n deurslaggewende deel van die see se ekosisteem, het 'n hanteringsmeganisme ontwikkel om die gevolge van klimaatsverandering te hanteer. Alge, ook bekend as eukariotiese fitoplankton of mikroalge, is verantwoordelik vir die ondersteuning van die grootste voedselweb op aarde en is noodsaaklik om CO2 uit die atmosfeer te trek en suurstof te produseer. Die studie, gelei deur professor Thomas Mock, het bevind dat hierdie mikroalge aangepas het by voedingstofhonger, wat na verwagting sal toeneem as gevolg van stygende oseaantemperature.

Die sellulêre masjinerie wat deur alge gebruik word om voedsel te produseer en CO2 op te vang, benodig 'n aansienlike hoeveelheid yster. Ongeveer 35% van die see se oppervlak het egter nie genoeg yster om algegroei te ondersteun nie. Sonder voldoende yster word algeproduktiwiteit verminder, soortgelyk aan gewasse op grond wat nie nodige voedingstowwe het nie. Aangesien aardverwarming lei tot warmer oppervlakwater en verminderde vermenging van voedingstowwe, word voorspel dat alge honger ly en minder voedsel produseer, wat lei tot verminderde CO2-absorpsie uit die atmosfeer.

Die navorsingspan het egter ontdek dat alge 'n bykomende sellulêre masjinerie ontwikkel het wat hulle in staat stel om sonlig vir groei te benut sonder om op yster staat te maak. In plaas daarvan om ysterafhanklike fotosintetiese proteïene te gebruik, gebruik alge 'n ligresponsiewe membraanproteïen genaamd rhodopsin, wat protone deur membrane pomp en ATP-sintese moontlik maak. Hierdie alternatiewe meganisme stel alge in staat om in oseane met voedingstowwe te floreer en dui daarop dat hulle moontlik die gevolge van aardverwarming kan hanteer.

Die implikasies van hierdie ontdekking is betekenisvol. Dit werp nie net lig op hoe alge by veranderende omgewingstoestande aanpas nie, maar dit maak ook moontlikhede vir biotegnologietoepassings oop. Hierdie sellulêre masjinerie kan moontlik gebruik word om die produktiwiteit van gewasse wat yster benodig vir groei te verbeter. Boonop kan dit in biotegnologie gebruik word om die produktiwiteit van ander mikrobes wat nie lig kan gebruik nie, soos gis, vir die produksie van verskeie stowwe, insluitend insulien, antibiotika, ensieme, antivirale en biobrandstowwe, te verbeter.

In die algemeen bied hierdie navorsing hoop vir die veerkragtigheid van see-ekosisteme in die aangesig van klimaatsverandering. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van die oseane vir die oorlewing van mense en alle lewe op aarde.

Bron: Universiteit van Oos-Anglia