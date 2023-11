Detumbler: 'n belowende oplossing vir die aarde se ruimterommelprobleem

In 'n poging om die steeds toenemende kwessie van ruimterommel aan te pak, het Airbus 'n baanbrekende toestel genaamd Detumbler bekendgestel. Hierdie innoverende oplossing het ten doel om te verhoed dat afgedankte satelliete onbeheerbaar in die ruimte tuimel, en sodoende die risiko van botsings en onbeheerde herbetredings in die aarde se atmosfeer te verminder.

Detumbler, wat ongeveer 100 gram weeg, bevat 'n sentrale rotorwiel en magnete wat in wisselwerking met die aarde se magnetiese veld inwerk. Hierdie magnetiese dempingstoestel, wat ontwerp is om aan satelliete gekoppel te word wat die einde van hul operasionele lewe nader, funksioneer soos 'n kompas in sy normale wentelbaan, wat hom in lyn bring met die aarde se magnetiese veld. As die satelliet egter begin tuimel, reageer Detumbler dinamies. Die beweging van die rotor genereer werwelstrome, wat wrywing veroorsaak en die satelliet se beweging vertraag.

Die ontwikkeling van Detumbler deur Airbus, met ondersteuning van die Franse Ruimte-agentskap CNES, onder die Tech4SpaceCare-inisiatief, spreek die onvoorspelbare bewegings van onaktiewe satelliete aan wat veroorsaak word deur baanvlugdinamika. Hierdie wisselvallige bewegings plaas ander ruimtetuie in gevaar en verhoog die kanse op botsings in die Aarde se wentelbaan.

Deur 'n meer voorspelbare pad in die Aarde se wentelbaan te handhaaf, dra Detumbler aansienlik by om die gevare wat ruimterommel inhou, te versag. Vroeg in 2024 beplan Airbus om demonstrasies op die Exo-0 nanosatelliet van EnduroSat uit te voer om die doeltreffendheid van hierdie baanbrekende toestel te evalueer.

Met die Departement van Verdediging se wêreldwye Ruimtewaarnemingsnetwerk wat tans meer as 27,000 XNUMX stukke orbitale puin dop, kan die dringendheid om effektiewe versagtingsmetodes te vind nie oorskat word nie. Namate die globale ruimtebedryf aanhou uitbrei, word verwag dat die aantal ruimterommel sal toeneem, wat die risiko's wat met wentelbaanbotsings geassosieer word, verder vergroot.

Detumbler bied 'n belowende oplossing vir hierdie steeds groeiende uitdaging. Deur te verhoed dat satelliete buite beheer tuimel, verbeter die toestel nie net die veiligheid van operasionele ruimtetuie nie, maar baan dit ook die weg vir toekomstige missies wat toegewy is aan die skoonmaak van ruimterommel.