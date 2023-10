Skoner lug in High Mountain Asië lei tot nat weer, studie bevind

’n Onlangse studie wat in Nature gepubliseer is, het aan die lig gebring dat skoner lug in High Mountain Asia (HMA) na verwagting natter weer in die streek sal veroorsaak. HMA, die tuiste van die Tibetaanse plato en omliggende bergreekse, bevat die wêreld se derde grootste hoeveelheid gletserys en dien as 'n noodsaaklike waterbron vir byna 2 miljard mense. In onlangse dekades was daar egter 'n dipolêre neiging in HMA-neerslag, met 'n toename in die noorde en 'n afname in die suidooste.

Die studie, uitgevoer deur 'n span navorsers van die Instituut vir Atmosferiese Fisika van die Chinese Akademie vir Wetenskappe, die Pacific Northwest National Laboratory in die VSA, die Max Planck Institute for Meteorology in Duitsland, en Ocean University of China, het probeer om die meganismes wat hierdie neerslagveranderinge aandryf. Hulle het gevind dat ongelyke vrystellings van antropogeniese aërosols in Eurasië die straalstroom verswak het en die wes-verwante neerslagpatroon versterk het.

Interessant genoeg voorspel die navorsers ook dat, as gevolg van lugbesoedelingbeheermaatreëls, die tans droë Himalaja-streek teen die 2040's onder medium tot hoë kweekhuisgasvrystellingscenario's na natter toestande sal oorgaan. Hierdie oorgang word hoofsaaklik bepaal deur veranderinge in antropogeniese aërosolvrystellings.

Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om die impak van aërosolvermindering op die klimaat en waterbronne van HMA te verstaan. Veranderinge in neerslagpatrone in die toekoms sal kompleksiteit byvoeg tot projeksies oor HMA-waterbronne. Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte vir beleidmakers en belanghebbendes in die streek wat die taak het om waterbronne te bestuur en watersekerheid vir die bevolking te verseker.

Bron: Nature, Chinese Academy of Sciences