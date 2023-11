Verlustig jou in rustigheid: Verken die bekoring van €345k West Cork Farmhouse

Ontdek die toonbeeld van plattelandse lewe met 'n bekoorlike plaashuis in die hartjie van West Cork. Hierdie rustige eiendom van € 345 14 bied 'n heerlike ontsnapping uit die bedrywige stadslewe van Dublin XNUMX. Met 'n volhoubare opknapping wat die essensie van die oorspronklike struktuur omhels, meng hierdie idilliese huis naatloos tradisionele estetika met moderne gemak.

Die ruim plaashuis is op 'n uitgestrekte stuk grond geleë, wat jou toelaat om jouself in die natuur se skoonheid te verdiep. Met golwende heuwels, welige groen weivelde en 'n gevoel van rustigheid, bied die eiendom 'n welkome toevlugsoord vir diegene wat vrede en eensaamheid soek.

Stap die plaashuis binne, en jy sal bekoor word deur sy warm en uitnodigende atmosfeer. Die interieurs is deurdag ontwerp om die plaashuis se rustieke sjarme te bewaar, terwyl dit smaakvol kontemporêre elemente insluit. Van die oop houtbalke tot die klipkaggel, elke detail straal 'n gevoel van geskiedenis en karakter uit.

Die opgeknapte plaashuis spog met oorgenoeg leefruimte, insluitend 'n knus leefarea, 'n volledig toegeruste kombuis en ruim slaapkamers. Daar is ook 'n bekoorlike buite-patio waar jy 'n oggend koppie koffie kan geniet terwyl jy jouself in die asemrowende natuurskoon verdiep.

As jy smag na 'n eenvoudiger lewe, weg van die geraas en opeenhoping van die stad, is hierdie West Cork-plaashuis die perfekte belegging. Of jy nou in rustigheid wil aftree of 'n bekoorlike vakansiehuis soek, hierdie eiendom bied eindelose geleenthede om blywende herinneringe te skep.

