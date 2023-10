’n Plofbare vulkaniese komeet straal groot paar horings uit

’n Enorme vulkaniese komeet genaamd 12P/Pons-Brooks het vir die tweede keer in vier maande ontplof en ’n wolk van ys en gas vrygestel wat soos ’n reusagtige paar horings lyk. Die komeet, wat 'n kriovulkaniese komeet is, het 'n soliede kern en is gevul met 'n kombinasie van ys, stof en gas bekend as kriomagma. Wanneer die komeet deur sonstraling verhit word, bou die druk op en veroorsaak 'n hewige ontploffing, wat die ysige materiaal deur krake in die kern se dop die ruimte indryf.

Sterrekundiges het 'n groot uitbarsting van 12P op 5 Oktober opgespoor, wat die komeet aansienlik helderder gemaak het as gevolg van die bykomende lig wat uit sy uitgebreide koma weerkaats. Oor die volgende paar dae het die komeet se koma voortgegaan om uit te brei en sy kenmerkende “eienaardige horings” ontwikkel. Die onreëlmatige vorm van die koma is waarskynlik as gevolg van 'n onreëlmatigheid in die vorm van 12P se kern. Die uitvloeiende gas word gedeeltelik versper deur 'n kerf wat op die kern uitsteek, wat veroorsaak dat die vorm van die koma meer gedefinieer en opvallend word namate die gas weg van die komeet uitsit.

12P is tans op 'n trajek na die binneste sonnestelsel en sal slingervel om die son op sy hoogs elliptiese wentelbaan van 71 jaar. Dit sal op 21 April 2024 sy naaste punt aan die Aarde bereik voordat dit na die buitenste sonnestelsel teruggeslinger word. Dit is die tweede keer vanjaar dat 12P hierdie uitbarstingshorings uitstal, met die vorige uitbarsting wat op 20 Julie plaasgevind het. Alhoewel die grootte van die koma tydens die mees onlangse uitbarsting onduidelik is, dui tekens aan dat dit "twee keer so intens" as die eerste uitbarsting.

Soos die komeet nader aan die son beweeg, is daar 'n groot moontlikheid om meer groot uitbarstings te sien wat selfs groter in skaal kan wees. Nog ’n vulkaniese komeet, 29P/Schwassmann-Wachmann, het ook die afgelope jare merkbare uitbarstings gehad. In Desember 2022 het dit sy grootste uitbarsting in 12 jaar beleef en wetenskaplikes kon een van sy uitbarstings in April vanjaar akkuraat voorspel.

