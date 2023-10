Die verborge bedreiging van ondergrondse klimaatsverandering

’n Onlangse studie wat in Nature gepubliseer is, het lig gewerp op ’n minder bekende klimaatkwessie: stygende ondergrondse temperature. Hierdie verskynsel, wat "ondergrondse klimaatsverandering" genoem word, verskil van atmosferiese klimaatsverandering wat deur kweekhuisgaswanbalanse veroorsaak word. In plaas daarvan kom dit uit die hitte wat deur moltreine en geboue gegenereer word, wat direk in die grond vrygestel word.

Die impak van hierdie ondergrondse hitte kan ernstige gevolge vir stede hê as dit nie behoorlik versag word nie. Alessandro Rotta Loria, die skrywer van die referaat en 'n navorser aan die Noordwes-Universiteit, beskryf dit as 'n "stille gevaar" wat reeds grondvervorming en potensiële skade aan stadstrukture veroorsaak het.

Rotta Loria se navorsing, gefokus op Chicago, onthul dat ondergrondse hitte wat met geboue en parkeergarages geassosieer word, teen 'n vinniger tempo versprei en toegeneem het as oppervlaktemperature, Millennium Park uitgesluit. Deur hierdie ondergrondse temperatuurstyging met aardverwarming te vergelyk, beklemtoon Rotta Loria dat die temperature ondergronds in stede selfs vinniger styg as dié op die oppervlak.

Om temperature op te spoor, het Rotta Loria en sy span meer as 150 kredietkaartgrootte sensors regoor Chicago ontplooi. Hul bevindinge dui daarop dat temperature onder mensgemaakte strukture tot 77 grade Fahrenheit warmer kan wees as onversteurde ondergrondse plekke.

Versagtingsoplossings vir hierdie probleem sluit in die installering van termiese isolasie en die opvang van oortollige hitte vir geotermiese energie. Met die erkenning van die belangrikheid daarvan om hierdie kwessie aan te spreek, beklemtoon Vervoersekretaris Pete Buttigieg die behoefte vir die konstruksiebedryf om materiale en tegnieke aan te pas om die stygende ondergrondse temperature aan te pak.

Bronne:

– NBC Nuus

– Scientific American