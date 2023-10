China se nuwe ruimteteleskoop beoog om teen NASA se Hubble-teleskoop mee te ding

China het planne aangekondig om die Chinese Space Station Telescope (CSST) volgende jaar te lanseer, 'n projek wat daarop gemik is om die land se ruimtenavorsingsdoelwitte te versterk. Die CSST, ook bekend as "Xuntian", sal help met nuwe astronomiese ontdekkings en waardevolle insigte in die heelal verskaf. Dit sal saam met China se Tiangoing-ruimtestasie wentel en periodiek deur Chinese ruimtewandelaars opgeknap word.

Die Chinese ruimteteleskoop is ontwerp om die vermoëns van NASA se Hubble-ruimteteleskoop te oortref. Met 'n primêre spieël met 'n deursnee van twee meter, sal dit diepveldopname-waarnemings met 'n oppervlakte van 17,500 2.5 vierkante grade neem en fyn waarnemings van hemelliggame maak met behulp van sy 300 miljard pikselkamera. Die CSST kan hoë-definisie panoramiese uitsigte van die heelal verkry met 'n gesigsveld XNUMX keer wyer as die Hubble-teleskoop.

Volgens Lin Xiqiang, die adjunkdirekteur van die China Bemande Ruimte-agentskap, sal die CSST deurbrake maak in gebiede soos donker materie, donker energie, kosmologie, die Melkweg-sterrestelsel en naburige sterrestelsels. Die teleskoop sal soortgelyke beeldkwaliteit as die Hubble-teleskoop hê, maar met 'n wyer gesigsveld.

Terwyl China vordering maak in ruimteverkenning, is NASA vir baie jare 'n leier op die gebied. Die Hubble-teleskoop het waardevolle inligting oor die heelal verskaf, insluitend pragtige beelde van supernovas en sterwende sterre. As gevolg van sy verouderingstelsels beplan NASA egter om die Internasionale Ruimtestasie te ontmantel en 'n meer gevorderde ruimtevaartuig te ontwikkel.

China se bekendstelling van die CSST verteenwoordig 'n belangrike stap in die uitbreiding van ons kennis van die buitenste ruimte. Die teleskoop se vermoëns sal verdere verkenning en navorsing moontlik maak, wat waardevolle insigte in die kosmos verskaf. Terwyl lande soos China voortgaan om hul ruimteprogramme te ontwikkel, lyk die toekoms van ruimteverkenning belowend.

