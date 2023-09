Spanning trek op tussen Indië en China oor Chandrayaan-3 se landingsterrein

Indiese ruimte-agentskap, ISRO, het onlangs 'n belangrike mylpaal behaal met die suksesvolle landing van die Chandrayaan-3 op die maan se suidelike pool. Spanning tussen Indië en China het egter oorgespoel na ruimteverkenning namate 'n vooraanstaande Chinese wetenskaplike die ligging van die landingsplek betwis.

Ouyang Ziyuan, die stigter van China se maanverkenningsprogram, voer aan dat die Chandrayaan-3-landingsplek op 69 grade suidbreedte nie eintlik in die suidelike poolstreek geleë is nie. Volgens Ziyuan word die poolgebied gedefinieer as tussen 88.5 en 90 grade. Hy beweer dat die maanweergawe van die Antarktiese Sirkel baie nader aan die pool is.

Ziyuan se verklaring weerspreek die Indiese bewering dat die Chandrayaan-3-sending verder suid bereik het as enige ander ruimtetuig. Terwyl 69 grade suid op Aarde binne die Antarktiese Sirkel sou wees, voer Ziyuan aan dat die maansirkel nader aan die pool is. Die Chandrayaan-3 was ongeveer 619 kilometer (385 myl) weg van die poolstreek, volgens Ziyuan.

Intussen is China se ruimteprogram uitgelig dat dit meer gevorderde tegnologie het, wat in staat is om wenteltuie en landingsvliegtuie jare voor Indië direk na die Aarde-maan-oordragbaan te stuur. Terwyl China se prestasies in ruimtetegnologie erken word, het Indië se Chandrayaan-3-sending steeds 'n beduidende suidelike breedtegraad op die maan bereik.

Ten spyte van die voortslepende dispuut, probeer die Indiese ruimte-agentskap ywerig om kontak te bewerkstellig met die Vikram-lander en Pragyan-rover op Chandrayaan-3. Die rover het 'n week gelede in slaapmodus gegaan, en ISRO wag gretig op die volgende maansonsondergang op 6 Oktober, wanneer hulle hul pogings sal voortsit om die lander en rover te laat herleef.

Die omstredenheid van die Chandrayaan-3 se landingsterrein beklemtoon die groeiende kompetisie vir maanverkenning. Nie net Indië en China nie, maar die Verenigde State berei ook voor om ruimtevaarders na die maan te stuur vir die eerste keer sedert die Apollo-program 50 jaar gelede geëindig het. Namate ruimteverkenning 'n nuwe gebied van wedywering word, strek spanning tussen nasies toenemend buite die aarde se grense.

